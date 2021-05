Un médecin légiste dit qu’un adolescent noir est mort par suicide

HOPKINTON, Massachusetts – Le bureau d’un médecin légiste du Massachusetts a statué que Mikayla Miller, une adolescente noire dont le corps a été retrouvé près de son domicile dans une banlieue de Boston le mois dernier, était décédée par suicide.

Mardi, le bureau du greffier de la ville de Hopkinton a reçu une notification du bureau du médecin légiste et a émis le certificat de décès de Miller, qui indiquait sa mort comme « asphixie par pendaison » et la manière de mourir comme un suicide.

Miller, 16 ans, a été retrouvée morte le 18 avril dans une zone boisée par un jogger à environ un mile de son domicile à Hopkinton. Le bureau du procureur du district du comté de Middlesex avait précédemment déclaré que la mort n’était pas suspecte

Mais une campagne de médias sociaux en ligne et la mère de Miller, Calvina Strothers, et un groupe d’activistes de Boston, Violence in Boston, différaient. Ils ont dit que Miller avait été sauté par cinq adolescents la nuit avant que son corps ne soit retrouvé.

Ils affirment également que le bureau du procureur du district de Middlesex, Marian Ryan, ne mène pas d’enquête approfondie. Ils ont appelé à la démission de Ryan.

Qu’est-il arrivé à Mikayla Miller?

Ryan, lors d’une conférence de presse le 4 mai, a nié les allégations selon lesquelles son bureau n’enquêtait pas sur l’affaire. Elle a déclaré que les enquêteurs avaient interrogé plusieurs témoins, y compris des adolescents qui auraient été impliqués dans une bagarre avec Miller le 17 avril.

Ryan a dit que Miller s’était disputé avec un adolescent et une adolescente. Ryan a également déclaré que les cinq adolescents qui étaient présents cette nuit-là ne se trouvaient pas dans la zone où le corps de Miller a été retrouvé, sur la base de témoignages, de vidéos et de preuves électroniques.

Lors d’un rassemblement qui a attiré plusieurs centaines de personnes le 6 mai au centre-ville de Hopkinton, Stothers a déclaré: « Compte tenu de tout ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, je veux m’assurer que je suis clair sur mes objectifs dans tout cela: c’est avoir transparence totale et obtenir justice pour ma fille. «

Un autre rassemblement est prévu vendredi au bureau du procureur de district Lowell.

Violence à Boston dit que les résultats de l’autopsie indépendante seront publiés

Strothers n’a pas pu être joint pour commenter mardi. Monica Cannon-Grant, de Violence in Boston, n’a pas non plus pu être contactée immédiatement.

Cependant, mardi, dans un talk-show en ligne intitulé «Java With Jimmy», Cannon-Grant a déclaré qu’une autopsie indépendante avait été réalisée et qu’elle prévoyait de publier ses résultats jeudi.

Cannon-Grant a également affirmé que le bureau de Ryan avait divulgué des informations à une source de nouvelles sur des accusations criminelles déposées l’année dernière contre Strothers pour avoir prétendument frappé Miller. Cannon-Grant a déclaré que les charges devraient être abandonnées en juillet.

Ryan, dans une déclaration mardi, a déclaré que son bureau s’était entretenu avec l’avocat de la famille de Miller au sujet de la décision, mais n’avait pas dit en quoi consistait cette conversation.

«Cette décision porte sur la manière et les moyens de la mort de Mikayla», a déclaré Ryan. «Cependant, notre enquête sur les événements entourant la mort de Mikayla reste active et en cours. Nous continuerons d’explorer tous les angles d’enquête nécessaires pendant que nous effectuons ce travail et nous avons l’intention de publier un rapport complet et approfondi à la fin de l’enquête.

«Nous continuerons à être en contact avec les représentants de la famille de Mikayla à l’avenir et nous demandons une patience continue pendant que nous accomplissons ce travail d’une importance cruciale.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7, par SMS, aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

La Fondation américaine pour la prévention du suicide a des ressources pour vous aider si vous avez besoin de trouver un soutien pour vous-même ou un être cher.

Suivez Norman Miller sur Twitter @Norman_MillerMW.