Alors que l’Inde est en proie à une terrible pandémie de coronavirus, les travailleurs de la santé sont probablement les plus touchés par la deuxième vague. Le personnel hospitalier, les infirmières, les médecins et les personnes du secteur de la santé en première ligne connaissent un épuisement professionnel d’un autre type lorsqu’il s’agit de lutter contre le virus – un an entier après son premier enregistrement dans le pays. Même si l’Inde en est à la troisième phase de sa campagne de vaccination, elle tente également de faire face aux pénuries de vaccins, comme l’ont signalé de nombreux États. Avec les défaillances de l’État et la rareté des ressources, l’ensemble du secteur lutte pour sauver des vies alors que de plus en plus de cas sont enregistrés chaque jour dans le pays.

Lors d’un incident récent, la tentative d’un médecin de remonter le moral d’un patient positif à la covid-19 gagne les cœurs sur les réseaux sociaux. La vidéo virale montre une jeune femme assise malade avec un masque à oxygène pendant que le médecin joue la chanson titre du hit de Bollywood 2016 Dear Zindagi, « Love You Zindagi ».

La patiente est une femme de 30 ans qui n’a pas eu de lit aux soins intensifs à l’hôpital et qui s’est occupée de l’urgence covid pendant les dix derniers jours. Elle a demandé au médecin s’il était possible de jouer de la musique, sur laquelle le travailleur de la santé a joué la chanson susmentionnée.

Le clip a été partagé sur Twitter par un certain Dr Monika Langesh, qui a déclaré: «Elle n’a que 30 ans et elle n’a pas eu de lit de l’ICU, nous la gérons dans l’urgence de Covid depuis 10 jours. Elle est sous NIVsupport, a reçu du remedesvir, de la plasmathérapie, etc. C’est une fille forte avec une forte volonté qui m’a demandé de jouer de la musique et je lui ai permis. par un certain Dr Monika Langesh qui a écrit (sic). «

Elle n’a que 30 ans et elle n’a pas eu de lit d’icu, nous la gérons dans l’urgence de Covid depuis 10 jours.Elle est sous NIVsupport, a reçu du remedesvir, de la plasmathérapie, etc. & Je lui ai permis. Leçon: « Ne perdez jamais l’espoir » pic.twitter.com/A3rMU7BjnG– Dre Monika Langeh🇮🇳 (@drmonika_langeh) 8 mai 2021

Dans un tweet ultérieur, elle a déclaré que bien qu’elle ait obtenu un lit aux soins intensifs après deux jours, son état n’était pas stable. «Elle a eu le lit aux soins intensifs, mais son état n’est pas stable. Veuillez prier pour une fille courageuse. Parfois je me sens si impuissant. Tout est entre les mains des tout-puissants ce que nous planifions ce que nous pensons ne pas être entre nos mains. Un petit enfant l’attend à la maison. S’il vous plaît, priez », a écrit le médecin.

Elle a eu le lit aux soins intensifs mais l’état n’est pas stable. Veuillez prier pour une fille courageuse. Parfois je me sens si impuissant. Tout est entre les mains des tout-puissants ce que nous planifions ce que nous pensons ne pas être entre nos mains. Un petit enfant l’attend à la maison. Merci de prier. https://t.co/zfpWEt5dYm– Dre Monika Langeh🇮🇳 (@drmonika_langeh) 9 mai 2021

Depuis qu’il a été partagé, l’acte de gentillesse est devenu viral, suscitant beaucoup d’amour et de vœux pour le duo.

Avec 3,23,144 personnes testées positives pour une infection à coronavirus en une journée, le nombre total de cas de COVID-19 en Inde est passé à 1,1,76,36,307. Les cas actifs se sont rapprochés de la barre des 29 lakh, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour mardi.

