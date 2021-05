Un médecin japonais prévient que la tenue des Jeux de Tokyo pourrait entraîner une souche du «  virus olympique  »

Le chef d’un syndicat de médecins japonais a averti jeudi que la tenue des Jeux Olympiques à Tokyo cet été, avec des dizaines de milliers de personnes rassemblées du monde entier, pourrait conduire au développement d’une nouvelle souche «olympique» du coronavirus.

Bien que le Japon se soit engagé à plusieurs reprises à organiser une année 2020 «sûre et sécurisée» Jeux olympiques à Tokyo après un report d’un an, il lutte pour contenir une quatrième vague de pandémie et se prépare à prolonger l’état d’urgence qui couvre une grande partie du pays.

Fonctionnaires japonais, Jeux olympiques les organisateurs et le Comité international olympique (CIO) ont tous juré que les Jeux se poursuivraient, bien que dans le cadre de mesures strictes de prévention des virus. Les spectateurs étrangers ont déjà été interdits et une décision sur les téléspectateurs nationaux est attendue le mois prochain.

Mais même avec ces mesures en place, des inquiétudes persistent quant à l’afflux d’athlètes et d’officiels au Japon, où le processus de vaccination reste extrêmement lent et un peu plus de 5% de la population a reçu des vaccinations.

Avec l’arrivée à Tokyo de personnes de plus de 200 pays et territoires, il sera dangereux d’accueillir les Jeux en juillet, a déclaré Naoto Ueyama, chef de l’Union des médecins du Japon.

«Toutes les différentes souches mutantes du virus qui existent dans différents endroits seront concentrées et rassemblées ici à Tokyo. Nous ne pouvons pas nier la possibilité même d’une nouvelle souche du virus potentiellement émergente après la Jeux olympiques», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Si une telle situation devait survenir, cela pourrait même signifier qu’une souche olympique de virus de Tokyo soit nommée de cette manière, ce qui serait une énorme tragédie et quelque chose qui serait la cible de critiques même pendant 100 ans. »

ÉTAT D’URGENCE

L’Asahi Shimbun, partenaire officiel du Tokyo Jeux olympiques, a publié mercredi un éditorial exhortant les Jeux à être annulés, mais l’ancien vice-président du CIO, Dick Pound, a déclaré plus tard dans la journée que l’extravagance sportive devrait et se poursuivrait.

Le gouvernement se prépare actuellement à étendre l’état d’urgence à une grande partie du pays, qui devait initialement être levé le 31 mai, probablement jusqu’en juin, ont déclaré des responsables – quelques semaines à peine avant l’ouverture des Jeux le 23 juillet.

Mais le membre du CIO, John Coates, a déclaré que Jeux olympiques pourrait être détenu même sous l’état d’urgence, selon Ueyama, une opinion exaspérante.

« En ce qui concerne ces déclarations, le peuple japonais est en effet très en colère contre cela, et c’est encore plus le cas pour les professionnels de la santé et de la santé », a déclaré Ueyama.

Le système médical japonais est actuellement soumis à un stress extrême et les responsables de certaines régions s’inquiètent des tensions supplémentaires potentielles des Jeux. À Osaka, durement touchée, par exemple, 96% des 348 lits d’hôpitaux réservés aux cas graves de virus étaient utilisés la semaine dernière.

Plus tôt cette semaine, les États-Unis ont déconseillé de se rendre au Japon, mais Jeux olympiques les organisateurs ont déclaré que cela n’affecterait pas les Jeux. La Maison Blanche a déclaré mercredi qu’elle avait été assurée par le gouvernement japonais qu’il resterait en contact étroit avec les préoccupations concernant la Jeux olympiques.

Le secrétaire en chef du Cabinet, Katsunobu Kato, a déclaré que le Japon continuerait de faire tout son possible pour contrôler le virus, quel que soit le Jeux olympiques.

Signe de l’incertitude de la situation, cependant, les principales ligues sportives australiennes et les espoirs olympiques ont dû se démener pour élaborer des plans d’urgence après que les autorités ont annoncé un verrouillage de sept jours dans l’État méridional de Victoria pour contenir une épidémie de COVID-19 à Melbourne.

