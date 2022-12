Un médecin iranien risque d’être exécuté, au milieu du tollé suscité par les condamnations liées aux manifestations

Commentez cette histoire Commentaire

Hamid Ghare-Hassanlou, 53 ans, et sa femme Farzaneh, 46 ans, rentraient chez eux d’un cimetière près de Karaj, à environ 30 miles à l’ouest de Téhéran, lorsqu’ils ont interrompu la circulation. C’est à ce moment-là que leurs ennuis ont commencé, selon des amis, des membres de leur famille et des défenseurs des droits humains, qui ont tenté de reconstituer ce qui s’était passé. Après les événements de cette journée, Ghare-Hassanlou risque une condamnation à mort – rendue au milieu d’une série de décisions sévères qui, selon les défenseurs des droits de l’homme, ont été rendues sans procédure régulière, dans un effort apparent pour réprimer le mouvement de protestation en cours dans le pays.

Le couple faisait partie d’un groupe quittant une cérémonie le 3 novembre en l’honneur d’Hadis Najafi, une jeune femme tuée en septembre lors d’une manifestation antigouvernementale. Ghare-Hassanlou et sa femme sont sortis de leur voiture pour voir pourquoi la circulation s’était arrêtée et sont entrés dans une scène de chaos.

Des vidéos prises sur les lieux, diffusées par les médias d’État et largement partagées sur les réseaux sociaux, montraient des manifestants frappant brutalement un membre du Basij, une force paramilitaire volontaire liée aux gardiens de la révolution, sur la route, le frappant, le frappant à coups de pied et le traînant alors qu’il reste immobile. Dans une vidéo, la femme de Ghare-Hassanlou semble essayer de retenir la foule.

“Farzaneh a essayé de les arrêter, mais elle n’a pas réussi”, a déclaré Hooman Hosseini Nik, un radiologue qui a terminé sa résidence avec Hamid en Iran et vit maintenant au Canada.

Cette nuit-là, les forces de sécurité ont fait une descente au domicile du couple et les ont arrêtés, les battant devant leur fille de 14 ans, a déclaré Behrad Sadoughian, un ancien camarade de classe de Ghare-Hassanlou en Iran qui vit maintenant au Canada et suit l’affaire de près. . Un membre des forces de sécurité a attrapé Ghare-Hassanlou, un radiologue connu pour son travail caritatif, par les cheveux, lui mettant un couteau sous la gorge et exigeant de savoir où le couple gardait des armes, dit Sadoughian. Il a entendu des récits de la nuit de proches de Ghare-Hassanlou.

Des amis et des membres de la famille, dont certains ont parlé sous couvert d’anonymat, craignant pour leur sécurité, affirment qu’il n’y a aucune preuve indiquant que le couple a participé aux violences contre le membre du Basij, Ruhollah Ajamian. De plus, des membres de la famille qui ont dit avoir parlé au couple avant leur arrestation se souviennent qu’ils sont venus en aide à un religieux qui avait été sévèrement battu à proximité.

Dans une vidéo mise en ligne par l’agence de presse Fars soutenue par l’État, l’ecclésiastique, identifié par les médias locaux comme Yasser Esmaili, décrit comment deux personnes l’ont aidé au moment où il a été agressé. En particulier, il note qu’une femme portant un hijab inapproprié s’est tenue près de lui et a empêché la foule de l’attaquer à nouveau. Les membres de la famille disent que cela correspond à ce que Farzaneh Ghare-Hassanlou leur a dit.

Le 5 décembre, Ghare-Hassanlou a été condamné à mort et sa femme a été condamnée à 25 ans pour son rôle présumé dans la mort d’Ajamian, membre du Basij. Des membres de la famille, des amis et des groupes de défense des droits de l’homme affirment que le couple n’avait pas de représentation légale adéquate.

Au moins 15 personnes ont été inculpées dans la mort d’Ajamian ; cinq d’entre eux, dont Ghare-Hassanlou, ont été condamnés à mort.

Au moins 11 personnes, selon le Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York, ont été condamnées à mort dans le cadre du mouvement de protestation, qui a débuté en septembre à la suite du décès en garde à vue de Mahsa Amini, 22 ans, après avoir été détenue pour avoir prétendument violé le code vestimentaire conservateur du pays pour les femmes. Plus de 500 personnes ont été tuées et quelque 18 000 arrêtées au milieu des manifestations, selon l’agence de presse militante HRANA. Les chiffres exacts sont difficiles à établir.

« La façon dont les autorités utilisent la peine de mort dans cette affaire est d’instiller la peur dans le public », a déclaré Nassim Papayianni, un militant iranien d’Amnesty International. “Pour envoyer un message selon lequel, peu importe qui vous êtes et quelle est votre histoire ou vos antécédents, nous pouvons vous arrêter en lien avec ces manifestations et nous pouvons rapidement engager une procédure accélérée factice pour vous condamner à mort.”

Des observateurs, des amis et des membres de la famille affirment que même si Ghare-Hassanlou n’a pas participé au meurtre, la justice utilise l’affaire comme un moyen de décourager les médecins et autres professionnels de prendre part au mouvement de protestation. Les médecins soignant les manifestants ont été ciblés par la police, a rapporté le British Medical Journal.

Ce mois-ci, le gouvernement a exécuté deux manifestants, tous deux âgés de 23 ans, pour avoir prétendument attaqué les forces de sécurité. Des observateurs affirment que la procédure judiciaire qui a conduit à leur exécution a été précipitée et inadéquate. L’un des hommes, Majid Reza Rahnavard, a été pendu à une grue avec un sac sur la tête et les mains liées derrière le dos, 23 jours après son arrestation.

Lors de leur première garde à vue, les Ghare-Hassanlou ont été autorisés à avoir des contacts extérieurs. On a appris leur état : tous deux ont été torturés, selon des membres de la famille et des amis.

“Ses côtes ont été cassées lors des interrogatoires”, a déclaré Hassan Ghare-Hassanlou, le frère de Hamid qui vit aux Pays-Bas, qui est en contact avec d’autres proches de Hamid. “L’une des côtes a entraîné le saignement dans son poumon gauche.” Une déclaration d’Amnesty International a déclaré que des sources proches de Hamid ont rapporté qu’il avait subi trois interventions chirurgicales pour traiter l’hémorragie interne.

Il est détenu dans un hôpital, selon des membres de sa famille. Une photo de lui à l’hôpital obtenue par le Washington Post montre des ecchymoses sur sa jambe gauche et sur le côté gauche de son corps. Le jour prévu pour la première comparution de Ghare-Hassanlou devant le tribunal, son médecin lui a recommandé de rejoindre le tribunal par liaison vidéo car son état de santé n’était pas stable, selon des amis et des membres de sa famille. Les agents de sécurité l’ont quand même emmené au tribunal.

L’épouse de Ghare-Hassanlou, Farzaneh, a été frappée à la tête avec une matraque et sa fille adolescente ainsi qu’un fils aîné ont été menacés de violence à moins qu’elle n’avoue contre son mari. Elle a accepté de dire que son mari avait donné un coup de pied au membre de la milice une fois, mais a écrit une lettre le lendemain rejetant les aveux, qui, selon elle, avaient été obtenus sous la torture et la contrainte. Elle a également rejeté les aveux devant le tribunal, ont déclaré des membres de sa famille, des amis et des groupes de défense des droits humains.

Beaucoup se sont mobilisés pour soutenir le couple. Une pétition en ligne pour les libérer a recueilli plus de 150 000 signatures. Molavi Abdol Hamid, un éminent religieux sunnite de la ville de Zahedan qui est devenu l’un des critiques les plus virulents du gouvernement depuis le début des manifestations, s’est prononcé sur l’affaire lors des prières du vendredi la semaine dernière.

“Ce médecin est un philanthrope et a travaillé pour de nombreuses personnes”, a-t-il déclaré. “Tout le monde demande que vous libériez le Dr Hamid Ghare-Hassanlou et sa famille.”

Ghare-Hassanlou est connue en Iran pour ses collectes de fonds caritatives et pour avoir aidé à organiser la construction d’écoles rurales. Dans une vidéo mise en ligne la semaine dernière, un groupe de filles étudiantes dans l’une de ces écoles demande sa libération.