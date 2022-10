Un médecin héroïque décédé alors que les ambulanciers se battaient pour l’atteindre dans la circulation bloquée par des éco-manifestants était une maman bien-aimée

Un MÉDECIN qui a été tué dans un accident après que des manifestants ont escaladé le Dartford Crossing a été nommé “véritable héros du NHS” Habiba Hajallie.

La doc, dans la quarantaine, aurait été forcée de quitter sa voiture après une collision mineure au milieu des embouteillages sur la M20 causés par des militants escaladant un pont.

Les manifestants ont été accusés hier soir d’avoir “du sang sur les mains” suite à la mort de deux femmes.

Le Sun a nommé la première victime comme la mère de quatre enfants Lisa Webber, dans la fin de la trentaine, confirmée par le père Clive Kraus sur Twitter.

Et la police a révélé aujourd’hui que le deuxième décès était le médecin.

Tous deux ont été heurtés par une voiture alors qu’ils se tenaient sur l’épaule dure de la M20 après qu’une BMW X5 a fait carrière sur trois voies, il est entendu.

Le chauffeur de la camionnette Mark Heap – qui s’était également arrêté – a eu la colonne vertébrale cassée et une jambe fracturée.

Les conducteurs utilisaient l’autoroute dans le but d’éviter d’énormes embouteillages sur la M25 causés par la démo à Dartford Crossing – qui relie le Kent et l’Essex.

De son lit d’hôpital, Mark, 54 ans, de Stebbing, Essex, a déclaré à propos des manifestants: «Ils n’avaient peut-être pas l’intention de blesser qui que ce soit, mais ils ont maintenant du sang sur les mains.

“Sans la manifestation, les services d’urgence auraient peut-être pu arriver à temps pour sauver les femmes.”

Il a été dit que les équipages ont mis jusqu’à 40 minutes pour se battre dans le chaos de la circulation pour atteindre les lieux à Swanley, dans le Kent.

Aucune arrestation n’a été effectuée et les enquêtes policières se poursuivent.

Le Dr Hajallie, affectueusement surnommé Bee, est décédé sur les lieux, laissant derrière lui son fiancé Adam Linnell et leur fille de cinq ans.

La gériatre consultante, de Swanley, Kent, s’est “sacrifiée de manière désintéressée” en restant loin de sa famille pour travailler sur la ligne de front de Covid à l’hôpital William Harvey d’Ashford.

LA FAMILLE REND HOMMAGE

Sa famille a déclaré hier dans un communiqué: “Bee était aimée de tous ceux qui avaient la chance de la connaître, elle avait une personnalité contagieuse et son sens de l’humour était hors de ce monde.

«Elle aimait cuisiner et héberger, elle était la vie de la fête et personne n’a jamais eu faim.

« Bee était extrêmement loyale envers sa famille et ses amis, et elle a toujours été la première à apporter son aide et son soutien, allant au-delà chaque fois que cela était nécessaire.

“Sa mort est une perte énorme pour sa famille et ses amis, elle laisse derrière elle un vide irremplaçable et restera dans les mémoires comme une âme spéciale pour tous ceux qu’elle a rencontrés.”

La tragédie de 8 h 20 lundi est survenue un peu plus de quatre heures après que deux partisans de Just Stop Oil ont commencé une manifestation de 40 heures – suspendue à 120 mètres au-dessus de la Tamise.

Morgan Trowland, 39 ans, et Marcus Decker, 33 ans, ont été arrêtés et accusés d’avoir commis une nuisance publique.

L’épouse de Mark, Gill Heap, 59 ans, de Stebbing, Essex, a déclaré au Sun : “J’aimerais que Just Stop Oil sache à quel point il était sur le point d’être tué.

“Et cela ne sert à rien de penser aux familles pauvres des deux femmes décédées et à ce qu’elles doivent ressentir à propos de la cascade qui retarde le traitement de leurs proches.

« Savent-ils combien de vies ils ont perturbées et détruites ? C’est comme s’ils s’en fichaient.

L’ancien inspecteur en chef détective du Met, Mick Neville, a déclaré: «Ils n’ont peut-être pas directement causé l’accident du M20. Mais si leur manifestation irresponsable n’avait pas eu lieu, les femmes et le chauffeur de la camionnette n’auraient probablement pas été là.

Hier soir, Just Stop Oil a refusé de commenter.

Une page GoFundMe a collecté plus de 1 400 £ pour couvrir les pertes de revenus du constructeur indépendant Mark pendant son absence.

