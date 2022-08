Un médecin français se souvient des derniers instants de la princesse du peuple lors d’une “nuit tragique”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le médecin français Frédéric Mailliez a été l’une des dernières personnes à avoir vu Diana Spencer vivante la nuit où elle est décédée. Près de 25 ans plus tard jour pour jour, Mailliez a raconté les derniers instants de la princesse dans le tunnel de l’Alma à Paris à l’Associated Press.

“Je réalise que mon nom sera toujours attaché à cette nuit tragique”, a déclaré Mailliez. “Je me sens un peu responsable de ses derniers instants.”

Le médecin rentrait chez lui en voiture après une fête le 31 août 1997, lorsqu’il est tombé sur le tragique accident dans le tunnel. Il se souvient de la Mercedes fumante scindée en deux qui a attiré son attention.

“J’ai marché vers l’épave. J’ai ouvert la porte et j’ai regardé à l’intérieur”, a déclaré Mailliez.

Le médecin a décrit avoir vu quatre personnes au total – deux dont les corps sans vie étaient immobiles – « aucune réaction, aucune respiration », et deux autres sur le côté droit de la voiture qui semblaient être dans un état grave.

“Le passager avant criait, il respirait. Il pouvait attendre quelques minutes. Et la passagère, la demoiselle, était à genoux sur le plancher de la Mercedes, elle avait la tête baissée. Elle avait du mal à respirer. Elle avait besoin d’une aide rapide », a décrit Mailliez.

Mailliez s’est précipité vers sa voiture pour récupérer un sac respiratoire et appeler les services d’urgence pour soigner la femme, à son insu qu’il s’agissait en fait de la princesse Diana.

“Je sais que c’est surprenant, mais je n’ai pas reconnu la princesse Diana”, a-t-il déclaré.

Mailliez a aidé la princesse avec le sac respiratoire, mais elle est restée incapable de parler malgré les forces retrouvées. Mailliez a essayé de la réconforter pendant que l’ambulance arrivait lorsqu’une nuée de paparazzi est descendue sur les lieux. Malgré le flash des ampoules des appareils photo, Mailliez a déclaré que les photographes ne l’avaient pas empêché de traiter les patients.

“Ils ne m’ont pas empêché d’avoir accès aux victimes. … Je ne leur ai pas demandé d’aide, mais ils n’ont pas interféré avec mon travail”, a déclaré Mailliez.

Les pompiers sont finalement arrivés sur les lieux où ils ont transporté Diana dans un hôpital parisien où elle est décédée plus tard des suites de ses blessures. Son compagnon, Dodi Fayed, et leur chauffeur sont également passés.

Une enquête britannique a révélé plus tard que le chauffeur de Diana, Henri Paul, était ivre et conduisait à grande vitesse pour tenter d’échapper aux photographes.

Mailliez se souvient avoir remis en question ses actions rapides sur les lieux après avoir découvert qu’il avait soigné la défunte princesse.

« Ai-je fait tout ce que j’ai pu pour la sauver ? Ai-je bien fait mon travail ? Mailliez s’était demandé. “J’ai vérifié auprès de mes professeurs de médecine et j’ai vérifié auprès des enquêteurs de la police”, tous convenant que le médecin avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour la sauver.

25 ans plus tard, Mailliez a déclaré qu’il se souvenait de la nuit tragique chaque fois qu’il traversait le tunnel. Le monument de la Flamme de la Liberté à proximité est maintenant un site commémoratif en souvenir de Diana et de son héritage. Les touristes et les fans de la défunte princesse visitent régulièrement le site, Diana étant une icône et une figure intemporelle pour les personnes de toutes les générations.

