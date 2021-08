Un médecin fait un bruit de construction bruyant dans un nouveau domaine à proximité qui « commence avant 7 heures du matin » et la laisse « crevée »

Un MÉDECIN a critiqué les ouvriers du bâtiment bruyants pour l’avoir laissée « en permanence crevée » alors qu’ils commencent avant 7 heures du matin.

Becky Douglas affirme que le bruit du nouveau domaine construit par sa maison à Hucknall, Notts, a été un énorme problème pour elle.

Le Dr Douglas, 32 ans, a déclaré que les travaux de la deuxième phase du quartier d’Abbey Fields avaient initialement commencé à 7 h 30, mais qu’ils se sont intensifiés ces dernières semaines, y compris le samedi.

Mais les développeurs ont nié les affirmations du Dr Douglas – déclarant qu’ils ne commencent pas avant 8 heures du matin chaque jour.

Le médecin généraliste, qui travaille à Mansfield, affirme qu’il lui est devenu impossible d’avoir un mensonge après un quart de travail tardif.

Elle a déclaré à Nottinghamshire Live: « Cela a empiré récemment. Au départ, cela commençait vers sept heures et demie et ce n’était qu’une sorte de claquement et de cliquetis de tous les camions qui montaient et descendaient.

« Le pire était le bruit de marche arrière – je pense quand ils revenaient sur la route en marche arrière – et cela a commencé vers sept heures et demie tous les matins pendant les deux premiers mois.

« Je ne sais pas vraiment jusqu’à quelle heure ils travaillent, je suis généralement au travail la plupart du temps.

« Ils commencent maintenant vers sept heures tous les matins, y compris le samedi malheureusement.

« J’avais contacté le conseil après cela pour leur demander si c’était la bonne chose. Certes, sur le site Web du conseil, il suggère qu’ils ne devraient pas commencer avant 20 heures. »

« C’est juste un cycle sans fin parce que vous ne pouvez pas rattraper votre sommeil et ensuite aller au travail absolument épuisé. Dr Douglas

Le promoteur du domaine, Bellway, a contesté certaines réclamations et a déclaré qu’elles respectaient « toutes les conditions de planification définies par les autorités locales, y compris les travaux ne commençant pas sur place avant 8 heures du matin chaque jour ».

Le médecin, qui a vécu sur le domaine pendant environ cinq ans avant le début de la deuxième phase, a ajouté: « J’ai tendance à travailler en équipe dans une certaine mesure parce que je travaille également pour le service en dehors des heures de travail.

« Parfois, je n’entre pas avant minuit ou une heure du matin. Donc, essayer de mentir le lendemain matin est tout simplement impossible – je suis juste crevé en permanence à la minute.

« C’est juste un cycle sans fin parce que vous ne pouvez pas rattraper votre sommeil et ensuite aller au travail absolument épuisé. »

Elle vit dans l’une des 141 maisons construites dans la première phase du développement Bellway, la deuxième phase créant plus de 200 maisons.

Des responsables du conseil de district d’Ashfield ont déclaré à Bellway qu’ils devaient respecter les heures définies dans un plan de gestion de la construction – qui stipule que les travaux ne doivent pas commencer avant 8 heures du matin.

Les chefs du conseil ont déclaré qu’ils étaient désolés d’entendre les affirmations selon lesquelles les constructeurs semblaient ne pas se conformer au plan.

Le conseiller John Wilmott, membre du cabinet du conseil de district d’Ashfield pour les services de réglementation, a déclaré: «Nous sommes conscients des préoccupations des résidents du développement d’Abbey Fields concernant les heures d’ouverture du site.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec Bellway pour garantir que ces problèmes soient résolus dans les plus brefs délais.

« On a dit à Bellway qu’ils devaient respecter les heures fixées dans le plan de gestion de la construction, qui stipule que les travaux ne doivent pas commencer avant 8 heures du matin.

« Nous sommes désolés d’apprendre qu’ils semblent ne pas se conformer à cela et sommes en contact avec Bellway pour s’assurer que ce problème est résolu.

«Le gouvernement a exhorté le secteur de la construction à faire preuve de souplesse pour garantir que les développements puissent être achevés à temps, mais nous ne nous attendons pas à ce que cela se fasse au détriment du bien-être des résidents.

« Nous accordons la priorité à la santé et au bien-être de nos résidents et ne tolérerons pas que les promoteurs immobiliers bafouent les règles énoncées dans les conditions d’urbanisme.

« Nous continuons de surveiller de près la situation et de travailler avec Bellway pour remplir les conditions de planification exceptionnelles, en veillant à ce que le développement soit construit de manière prévenante, conformément au consentement de planification approuvé. »

Un porte-parole de Bellway a ajouté : « Les travaux ont commencé sur la deuxième phase de notre développement d’Abbey Fields, conformément à l’accord de planification avec le conseil de district d’Ashfield.

« Bellway respecte toutes les conditions de planification définies par les autorités locales, y compris les travaux ne commençant pas sur le site avant 8 heures du matin chaque jour. »

