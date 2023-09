Un médecin fait le point sur les inquiétudes liées à la santé du sénateur américain

Le médecin du Capitole a déclaré que Mitch McConnell n’avait pas eu d’accident vasculaire cérébral ni de crise lorsqu’il s’était figé devant les caméras.

Mitch McConnell, le républicain le plus haut placé au Sénat américain, n’a apparemment pas souffert d’accident vasculaire cérébral ou de troubles épileptiques au cours d’une « bref épisode » la semaine dernière, au cours de laquelle il s’est figé devant des journalistes dans son État d’origine, le Kentucky, a déclaré le médecin traitant du Congrès.

« Il n’y a aucune preuve que vous souffrez de troubles épileptiques ou que vous ayez subi un accident vasculaire cérébral, un AIT (accident ischémique transitoire) ou un trouble du mouvement, comme la maladie de Parkinson », Le Dr Brian Monahan a déclaré mardi dans une lettre à McConnell que le bureau du sénateur a rendu publique la situation. Il a ajouté qu’il n’y aurait aucun changement aux protocoles de traitement recommandés alors que McConnell continue de se remettre d’une commotion cérébrale qu’il a subie plus tôt cette année.

Monahan a basé son évaluation sur l’imagerie par résonance magnétique cérébrale (IRM), un test d’électroencéphalogramme (EEG) et des consultations avec des neurologues qui ont évalué le sénateur. Les tests font suite à deux récentes alertes sanitaires, dont l’incident du Kentucky et un gel similaire en juillet au Capitole.

En savoir plus Le plus haut républicain américain subit un nouvel « épisode de santé »

McConnell, 81 ans, a cessé de parler pendant plus de 30 secondes après qu’un journaliste lui a demandé la semaine dernière s’il prévoyait de se faire réélire en 2026. Lors de l’incident précédent au Capitole, il s’est figé au milieu d’une phrase pendant environ 20 secondes avant d’être expulsé. par d’autres législateurs républicains. Il est ensuite revenu à la conférence de presse et a déclaré aux journalistes qu’il s’était senti « étourdi » mais qu’il était « bien. »

L’homme politique chevronné est au Sénat depuis 1985 et est le leader républicain à la chambre haute du Congrès depuis 2007. Il a été hospitalisé pendant une semaine et a été absent du travail pendant plusieurs semaines après avoir subi une commotion cérébrale et une côte fracturée lors d’une chute. devant un hôtel de Washington en mars.

Les craintes de McConnell en matière de santé ont accru les inquiétudes quant à l’aptitude des politiciens américains âgés à faire leur travail. Un sondage du Wall Street Journal réalisé à la fin du mois dernier a révélé que 73 % des électeurs américains pensent que le président Joe Biden est trop vieux pour se présenter aux élections, tandis que six sur dix déclarent qu’il est mentalement inapte à faire son travail.

La sénatrice Dianne Feinstein (Démocrate de Californie), 90 ans, a manqué des mois de travail plus tôt cette année en raison d’un zona et a semblé désorientée à plusieurs reprises depuis son retour au Capitole.

« À l’heure actuelle, le Sénat est la maison de retraite la plus privilégiée du pays » La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Halley a déclaré la semaine dernière dans une interview à Fox News. « Nous devons commencer à impliquer de nouveaux visages, de nouvelles voix, des jeunes générations dans notre gouvernement. Et nous devons faire en sorte que tout le monde comprenne quand il est temps de partir.