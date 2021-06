Un médecin explique pourquoi les mères enceintes ne voient pas l’IRM des bébés

Une vidéo explicative d’un médecin expliquant pourquoi les femmes enceintes ne voient pas l’IRM de leur bébé devient virale sur Internet. Le médecin de TikTok, avec le nom d’utilisateur @madmedicine, a partagé des images d’IRM de bébés et pour être honnête, elles ne ressemblent pas exactement à des paquets de joie dans le ventre. Il a déclaré que la chose la plus effrayante et la plus drôle qu’il ait jamais vue en médecine sont les IRM des bébés pendant la grossesse.

Déclarant que la discrétion du spectateur est conseillée car le clip pourrait être « peu effrayant », il a montré une image en noir et blanc d’un petit cerveau avec de grands yeux exorbités le regardant. « Tu veux en voir un autre? » a-t-il demandé et a montré un autre scan qu’il a décrit comme « tout droit sorti d’un cauchemar ».

Une troisième photo montrait une petite tête similaire avec une trace d’un léger sourire, lui donnant un aspect étrange. « Tout droit terrifiant », a-t-il ajouté tout en montrant plus de photos et a pensé que c’était « assez cool » qu’ils puissent voir des bébés comme ça.

Un téléspectateur lui a demandé si les mères avaient vu ces images. Dans une vidéo de suivi, le médecin a répondu en disant qu’il ne pensait pas qu’une future mère voudrait voir cela. Il a en outre partagé qu’il ne savait pas comment expliquer à une mère que « c’est la chose qui grandit à l’intérieur de vous » et l’appeler « assez effrayant ».

Il a exprimé ses doutes si une future mère voulait savoir que le bébé dans son ventre ressemblait à ça, mais a ajouté qu’il ne le lui montre pas, pour l’amour de sa mère, à moins qu’elle ne veuille vraiment le voir.

Selon Le soleil rapport, les femmes enceintes ne passent pas d’IRM sauf pour une raison médicale particulière, car les analyses ne sont pas considérées comme sûres pour le bébé jusqu’à trois mois de grossesse.

La vidéo a accumulé plus de 1,5 million de vues avec des tonnes de commentaires d’utilisateurs effrayés.

Un utilisateur a écrit en plaisantant qu’il faudrait montrer aux mères les « monstres » qu’elles sont sur le point de libérer dans le monde. Un autre commentaire amusant disait que la deuxième IRM ressemblait à M. Bean. Une personne a demandé si c’était Insidious 4.

