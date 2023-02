Un médecin explique comment une femme d’Hyderabad a perdu la vue en raison de l’utilisation d’un smartphone.

Passer de longues heures devant des écrans mobiles peut vous rendre vulnérable au « syndrome visuel du smartphone ». C’est une habitude courante qui entraîne de graves troubles de la vision chez les jeunes femmes. Le Dr Sudhir Kumar, neurologue aux hôpitaux Apollo d’Hyderabad, a récemment partagé l’histoire d’une femme de 30 ans, Manju, qui a souffert de “cécité” pendant un an et demi. Ses symptômes comprenaient la vision de lignes sombres en zigzag, l’incapacité de se concentrer ou de voir des objets, et plus encore. Le médecin a également révélé des moments faibles où Manju devenait vide pendant plusieurs secondes.

Ces symptômes se produisaient généralement la nuit et la femme a décidé de se faire examiner par un ophtalmologiste. C’était choquant de découvrir que son évaluation était normale, mais elle a ensuite été référée à un neurologue. Le Dr Sudhir Kumar a soigneusement examiné son cas pour retracer le moment où la trentenaire a commencé à développer les symptômes. Il a appris que tout a commencé lorsque Manju a quitté son emploi d’esthéticienne pour s’occuper de son enfant handicapé.

Il est suggéré que Manju ait pris une nouvelle habitude de naviguer sur son téléphone pendant plusieurs heures pendant la journée et même la nuit après avoir éteint les lumières. « Le diagnostic était maintenant évident. Elle souffrait du syndrome de vision du smartphone (SVS). L’utilisation à long terme d’appareils tels que les ordinateurs, les smartphones ou les tablettes peut provoquer divers symptômes invalidants liés aux yeux, appelés syndrome de vision par ordinateur (CVS) ou syndrome de vision numérique », a déclaré le médecin.

La femme de 30 ans ne s’est vu prescrire aucun médicament pour son état, à la place, le Dr Kumar lui a seulement conseillé de simplement réduire le temps qu’elle passe à utiliser son smartphone. Manju était apparemment anxieuse, craignant que quelque chose n’allait pas du tout avec son cerveau nerveux, mais elle est finalement devenue déterminée à suivre la suggestion du médecin. Elle a promis à son médecin qu’elle cesserait de regarder son appareil mobile à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Après un mois, il semblait y avoir un changement radical dans sa déficience visuelle. Il lui a apparemment fallu 18 mois pour retrouver une vue normale.

Tout en se référant à son cas, le Dr Sudhir Kumar a souligné deux points clés que tout le monde devrait s’assurer. « Évitez de regarder les écrans des appareils numériques pendant longtemps, car cela peut causer des problèmes de vision graves et invalidants. Faites une pause de 20 secondes, toutes les 20 minutes, pour regarder quelque chose à 20 pieds, tout en utilisant un écran numérique (règle 20-20-20) », a-t-il expliqué.

Une habitude courante a entraîné de graves #vision déficience chez une jeune femme1. Manju, 30 ans, a eu de graves symptômes visuels invalidants pendant un an et demi. Cela incluait la vision de corps flottants, des éclairs lumineux, des lignes sombres en zigzag et parfois une incapacité à voir ou à se concentrer sur des objets. — Dr Sudhir Kumar MD DM🇮🇳 (@hyderabaddoctor) 6 février 2023

Qu’avez-vous retenu de l’histoire de Manju ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici