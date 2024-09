Un médecin explique comment reconnaître le TDAH chez l’adulte

Si vous avez grandi avec un parent « émotionnellement fragile », il y a de fortes chances que vous n’ayez pas eu l’enfance typique et idyllique que vous voyez souvent dans les films.

Peut-être que votre parent a souffert d’une dépression invalidante qui vous a poussé à jouer le rôle d’aidant dès votre plus jeune âge.

Peut-être que votre parent était toujours au bord de la rage absolue, et que vous avez donc appris à marcher sur la pointe des pieds pour éviter une explosion. Ou peut-être que votre parent a vécu un divorce ou une séparation et s’est appuyé sur vous pour obtenir plus de soutien émotionnel que ce à quoi on pouvait s’attendre de la part d’un enfant.

Grandir avec un parent émotionnellement fragile peut laisser des dommages durables sur une personne lorsqu’elle quitte l’enfance et entre dans l’âge adulte.

Même s’il est vrai que de nombreux enfants qui grandissent avec des parents émotionnellement compromis ou négligents ont des difficultés avec leur santé mentale à l’âge adulte, il est important de se rappeler que les parents ont rarement l’intention de maltraiter leurs enfants.

Souvent, ils n’ont tout simplement pas le soutien ou les ressources nécessaires pour prendre soin de leur propre santé mentale. Si vous êtes un parent aux prises avec des problèmes de santé mentale, sachez qu’il n’y a pas de honte à avoir des difficultés, mais qu’il est important de rechercher le soutien dont vous avez besoin.

Nos partenaires de The Mighty voulaient savoir quelles « habitudes » les personnes qui ont grandi avec des parents émotionnellement fragiles ont aujourd’hui à l’âge adulte, alors ils ont demandé à leur communauté de partager leurs expériences avec nous.

Voici les « habitudes » que notre communauté a partagées avec nous :

1. S’excuser constamment

« M’excuser constamment n’est qu’une des nombreuses choses que je fais à cause d’un parent « émotionnellement fragile ». Une autre est la panique et, encore une fois, je m’excuse si quelqu’un regarde sa montre ou vérifie l’heure alors que je fais quelque chose, en particulier si je fais des courses. C’est pourquoi je préfère être seule et faire les choses à mon rythme. L’anxiété et la peur d’une chose aussi innocente que de vérifier l’heure à cause de moi sont horribles. » — Jodie B.

« Je m’excuse constamment pour des choses normales comme avoir une opinion et pleurer, je me plie en quatre pour faire plaisir à tout le monde et maintenir la paix, je ne me défends pas parce que lorsque je le fais à la maison, je me fais exploser, etc. » — Natalie J.

2. Trop réfléchir

« Je réfléchis trop à tout tout le temps parce que j’essaie de me préparer à la prochaine chose qui te décevra. » — Foi L.

3. Avoir toujours peur de contrarier les autres

« Ne pas parler ou faire quoi que ce soit par peur d’avoir des ennuis ou de contrarier les autres. Avoir l’impression de ne pas pouvoir bouger ou parler sans permission, même parmi ses amis les plus proches. » — Seigle B.

4. Avoir des « problèmes de contrôle »

« J’ai d’énormes problèmes de contrôle parce que je me sentais responsable des sentiments de tout le monde. Mon père avait un tempérament colérique et ma mère était une victime perpétuelle, alors j’essayais de gérer chaque petite chose pour l’empêcher d’exploser et la protéger. Maintenant, je souffre d’anxiété invalidante et cela s’aggrave si j’ai l’impression que quelque chose échappe à mon contrôle. Parce que si je ne peux pas tout contrôler, quelque chose pourrait contrarier quelqu’un, et ce serait de ma faute et non seulement j’aurais des ennuis, mais personne ne m’aimerait. C’est épuisant. » —Murphy M.

5. Être un « parent » pour les autres

« Soyez la maman de tous mes amis du groupe. La personne mature qui sera là pour vous donner les conseils que les autres ne peuvent pas donner. » — Gladys M.

« Je suis automatiquement parent de tout le monde parce que j’ai dû le faire toute ma vie, mais ensuite je craque dès qu’il s’agit d’essayer de prendre soin de moi-même. » — Chloé L.

6. Difficulté à prendre des décisions

« J’ai du mal à faire des choix ou à avoir une opinion. Quand on a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vingtaine sans pouvoir choisir les choses par soi-même, on se sent soit coupable, soit vraiment mal à l’aise d’avoir une opinion. Parce qu’on a l’impression qu’on va avoir des ennuis, ou qu’on va avoir une crise de panique. » — Kaylee L.

7. Ignorer vos propres sentiments

« J’ai l’impression de devoir toujours réparer tout le monde, de prendre soin de tout le monde, de tout contrôler. J’ai l’impression de devoir ignorer mes sentiments et j’ai du mal à tendre la main aux gens. » — Kayla O.

« [I] « J’essaie de toutes mes forces de cacher mes sentiments plutôt que de faire des vagues. » — Jodi A.

8. Être une personne qui « fait plaisir aux autres »

« Je trouve impossible de parler de ce que je ressens. J’essaie constamment de rendre les autres heureux, même si cela signifie me faire du mal. Mais j’ai grandi avec un père qui était violent, tant physiquement qu’émotionnellement. » — Jamie J.

« Je cherche à plaire aux autres. Je fais beaucoup de « flagorneries » maintenant parce que je devais toujours faire attention à ce que je disais au cas où cela déclencherait une grave dépression ou de la colère. » — Sela M.

9. Avoir le sentiment de jouer un rôle secondaire dans sa propre vie

« J’ai toujours l’impression de ne jouer qu’un petit rôle secondaire dans le grand drame de la vie des autres, au lieu de voir ma propre vie comme une histoire personnelle. J’ai vraiment du mal à croire que mes sentiments sont valables et importants. » — Susanna L.

10. Peur constante de l’abandon

« J’ai constamment peur d’être abandonné… Et peu importe toute l’assurance que je reçois, je continue d’attendre le moment où cet amour disparaîtra. » — Monika S.

11. Suranalyse du comportement des autres

« J’analyse trop la façon dont les gens parlent et leur langage corporel. Quand on a l’habitude de chercher de petits indices pour essayer de se faciliter la vie ou de se préparer à une crise, c’est… une habitude difficile à perdre. » — Lexi R.

12. Repousser les gens

« Je repousse les gens quand je suis au plus bas, car c’est ce que faisait ma mère. J’essaie d’apprendre à laisser les gens entrer dans ma vie, mais c’est parfois difficile et je ne sais jamais comment le dire aux gens. » — Jennifer B.

13. S’offusquer facilement

« Ma fille dirait que je pleure trop et que je m’offense trop facilement, et elle n’a pas tort. » — Kat E.

14. Nettoyer après les autres

« Nettoyer la maison des autres pendant que vous êtes là parce que vous avez grandi en nettoyant après tout le monde parce que vos parents ne faisaient pas le ménage. » — Des S.

15. Être très empathique

« Oui, il y a eu des répercussions négatives, mais je reconnais aussi que j’ai appris à être empathique très jeune. Je me souviens que ma mère pleurait – j’avais seulement 3 ans – et je suis allée lui chercher l’ours en peluche qu’elle avait dans sa chambre. — Lauren A.

Si vous avez grandi en ayant à prendre soin d’un parent émotionnellement fragile, vous n’êtes pas seul. Que vous ayez du mal à fixer des limites dans votre vie, que vous ayez du mal à communiquer vos besoins ou que vous ne sachiez pas comment prendre soin de vous-même, nous voulons que vous sachiez qu’il existe une communauté de personnes qui souhaitent vous soutenir dans votre parcours de guérison.

L’article a été initialement publié par nos partenaires au Mighty et a été écrit par Juliette Virzi. Il est apparu pour la première fois ici le 19/08/19