Un médecin explique comment faire un test physique simple permettant de prédire votre longévité

Tout le monde veut savoir combien de temps il vivra et il existe de nombreux indicateurs qui peuvent montrer si une personne prospère ou est en déclin. Mais les gens n’ont pas encore développé de formule magique pour déterminer exactement combien de temps une personne devrait espérer vivre.

Cependant, un médecin est récemment apparu sur l’émission “Aujourd’hui” affirme qu’un test simple peut révéler la probabilité qu’une personne âgée de 51 à 80 ans décède dans un avenir proche.

Le Dr Natalie Azar, collaboratrice médicale de NBC News, était présente dans l’émission “Today” le 8 mars et a démontré comment effectuer le simple “test assis-debout” (alias test assis-levé ou SRT) qui peut aider à déterminer la longévité d’une personne entre 51 ans. à 80.

Le test est assez simple. Passez de la position debout à la position assise les jambes croisées, puis revenez debout sans utiliser aucune partie de votre corps autre que vos jambes et votre tronc pour vous aider à vous lever et à vous baisser. Le test mesure plusieurs facteurs de longévité, notamment la santé cardiaque, l’équilibre, l’agilité, la force et la flexibilité du tronc et des jambes.

Vous commencez le test avec une note de 10 et soustrayez des points en montant et en descendant pour effectuer les opérations suivantes : Main utilisée en appui : -1 point Genou utilisé en appui : -1 point Avant-bras utilisé en appui : -1 point Une main sur le genou ou la cuisse : -1 point Côté de la jambe utilisé pour l'appui : -1 point

Une étude de 2012 publiée par le Société européenne de cardiologie ont trouvé une corrélation entre le score SRT et la durée de vie des personnes. L'étude a été menée sur 2 002 personnes, dont 68 % d'hommes, qui ont réalisé le test SRT et ont été suivies par les chercheurs dans les années à venir. L'étude a révélé que « la condition musculo-squelettique, telle qu'évaluée par SRT, était un prédicteur significatif de mortalité chez les sujets âgés de 51 à 80 ans ». Ceux qui a obtenu le score le plus bas, 0 à 3, avaient jusqu'à 6 fois plus de chances de mourir que ceux ayant les scores les plus élevés (8 à 10). Environ 40 % des personnes comprises entre 0 et 3 sont décédées dans les 11 ans suivant l'étude. Azar a distillé l'étude dans "Aujourd'hui", en disant : "L'étude a révélé que plus le score est bas, vous avez sept fois plus de risques de mourir au cours des six prochaines années."

“Huit points ou plus, c’est ce que vous voulez”, a déclaré Azar. “En vieillissant, nous passons du temps à parler de santé cardiovasculaire et de forme aérobique, mais l’équilibre, la flexibilité et l’agilité sont également très importants”, a-t-elle souligné. Il convient de noter que les personnes ayant obtenu les scores les plus bas au test étaient les plus âgées, ce qui leur confère un risque de décès élevé. Le Dr Greg Hartley, spécialiste clinique gériatrique certifié et professeur agrégé à l’Université de Miami, a déclaré au Atlanta Journal-Constitution que nous devrions prendre l’étude avec des pincettes. « La fragilité, la force, la masse musculaire, la performance physique : tout cela est lié à la mortalité, mais je tiens à avertir tout le monde que corrélation ne signifie pas causalité », a-t-il déclaré.