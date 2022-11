Un médecin examinera si les victimes d’Uvalde avaient des blessures permettant de survivre

AUSTIN, Texas (AP) – Un médecin du Texas a déclaré jeudi qu’il travaillait avec la police d’État pour déterminer si l’une des 21 personnes tuées dans la fusillade de l’école d’Uvalde aurait pu être sauvée si l’aide médicale était arrivée plus tôt.

L’examen des autopsies et d’autres dossiers fait partie d’une enquête criminelle menée par les Texas Rangers sur la réponse hésitante de la police à l’école élémentaire Robb en mai, a déclaré le Dr Mark Escott, qui est le médecin-chef de la ville d’Austin.

La police a attendu plus de 70 minutes avant d’affronter le tireur dans une classe de quatrième année. Cinq mois après la fusillade, de nombreuses familles se demandent encore si l’un des 19 enfants et deux enseignants tués aurait pu être sauvé si près de 400 agents des forces de l’ordre sur les lieux avaient agi plus tôt.

Escott a déclaré avoir demandé au ministère de la Sécurité publique du Texas de procéder à l’examen, qu’il a décrit comme étant conforme aux mesures prises à la suite d’autres fusillades de masse aux États-Unis.

“Nous espérons que nous trouverons des leçons apprises qui pourront être appliquées à la politique dans tout le pays”, a déclaré Escott.

L’examen a été rapporté pour la première fois par l’Austin American-Statesman.

Il n’était pas clair dans quelle mesure les conclusions auront un impact sur l’enquête criminelle de l’État. Le ministère de la Sécurité publique du Texas n’a pas immédiatement renvoyé de message sollicitant des commentaires jeudi.

Escott a déclaré que l’examen pourrait prendre entre trois et six mois et a exprimé l’espoir que les résultats seront rapidement rendus publics. Quatre autres médecins spécialistes des SMU et des traumatismes, ainsi que d’autres conseillers experts, aideront également à l’examen, a déclaré Escott.

Il a déclaré que l’examen portera sur les rapports d’autopsie et les dossiers médicaux des hôpitaux et des ambulanciers paramédicaux qui ont soigné les victimes. Parmi les questions, a déclaré Escott, est de savoir si les victimes auraient pu survivre si elles avaient reçu une aide de première intervention dans les 10 minutes et étaient arrivées dans un centre de traumatologie dans l’heure.

“Le défi que nous avons à Uvalde est qu’il s’agit d’une petite communauté et que les ressources EMS sont limitées et que le centre de traumatologie de niveau 1 ou 2 le plus proche est à 90 minutes”, a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le colonel Steve McCraw, chef de la police de l’État du Texas, a déclaré que l’enquête criminelle sur la réponse de la police à la fusillade menée par les Texas Rangers serait terminée d’ici la fin de l’année et confiée aux procureurs. Il n’a pas indiqué si des accusations seraient recommandées contre des officiers.

McCraw a déclaré aux familles des enfants tués dans la fusillade que le ministère de la Sécurité publique du Texas “n’a pas échoué” Uvalde lors de la réponse au milieu d’un examen minutieux des actions du département. Un soldat de l’État a été licencié et plusieurs autres ont fait l’objet d’une enquête interne.

Acacia Coronado, L’Associated Press