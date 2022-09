Un médecin et son fils ont été battus par un groupe de personnes à Baramati, dans le Maharashtra, prétendument parce que le médecin a ouvert la porte de la clinique trop tard pour leur permettre d’entrer. Les hommes étaient liés à un patient et l’agression a été révélée dans des images de vidéosurveillance, a rapporté NDTV. La clinique de Yuvraj Gaikwad à Sangavi est gérée depuis son domicile et l’incident s’est produit là-bas. Tout a été filmé.

La vidéo choquante de l’incident est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Gaikwad a allégué dans sa plainte qu’il était en train de dîner avec sa famille quand on a frappé fort à la porte. Il y a eu un retard à l’ouverture de la porte, à la suite de quoi les hommes à la porte ont brisé la vitre de sa fenêtre. Les hommes, Anand alias Anil Jagtap, Vishwajeet Jagtap, Ashok Jagtap et Bhushan Jagtap, sont entrés de force dans la maison du médecin et ont commencé à le battre. Dans la vidéo, on peut également voir l’un des hommes traîner le fils du médecin hors de la pièce et commencer à l’agresser. De la pièce voisine, deux femmes regardent l’incident et l’une d’elles prend une photo des hommes.

Une affaire a été enregistrée contre quatre personnes par la police de Malegaon dans cette affaire et une enquête sur la plainte est en cours.

UN un incident similaire s’est produit récemment à Nashik, où la famille d’un patient a battu un médecin dans un hôpital. L’incident s’est produit le 28 août et tout cela a également été capturé par une caméra CCTV installée à l’hôpital.

Lors de cet incident, 4 à 5 proches du patient, qui étaient en colère contre le médecin, ont brutalement battu le médecin avec des tabourets et d’autres objets conservés à l’hôpital. Tout l’incident a été filmé par une caméra de vidéosurveillance. Le personnel de l’hôpital et d’autres personnes sont intervenus dans ce passage à tabac. Après la révélation des images de vidéosurveillance, la police a commencé à enquêter sur l’affaire.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici