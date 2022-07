Un médecin en talons inspire le respect sur les lignes de front ukrainiennes

RÉGION DE DONETSK (AP) – Dans toute la région de Donetsk, à proximité des lignes de front de la guerre russe en Ukraine, Nataliia Voronkova se présente dans les positions ukrainiennes sur le terrain et dans les hôpitaux portant des talons hauts. Un collègue lui a acheté des chaussures de course, mais Voronkova les a données.

Un casque et un gilet de protection ne font pas non plus partie de son uniforme, car elle distribue des trousses de premiers soins et d’autres équipements aux soldats et aux ambulanciers ukrainiens. C’est une civile, fondatrice d’une association médicale à but non lucratif, et personne ne peut lui enlever son apparence, même en zone de combat.

“Je suis moi-même et je n’abandonnerai jamais mes talons pour quoi que ce soit”, a déclaré Voronkova à propos des sandales à lanières rouges, des escarpins beiges et d’autres chaussures élégantes qu’elle associe généralement à des jupes amples et des robes midi alors qu’elle effectue ses rondes dangereuses.

L’ancien conseiller du ministère ukrainien de la Défense, titulaire de diplômes d’études supérieures en banque et en finance, est un personnage familier des officiers et des troupes de l’est de l’Ukraine. Pendant huit ans après que Moscou s’est emparé de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, Voronkova a consacré sa vie à fournir une formation médicale tactique et des équipements aux forces ukrainiennes combattant les séparatistes pro-russes.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février a créé un besoin exponentiel pour son organisation, Volunteers Hundred Dobrovolia, et de nouveaux défis.

Travaillant seuls, Voronkova et son assistant, Yevhen Veselov, conduisent une camionnette remplie de fournitures données – des lunettes de vision nocturne et des éléments de base du champ de bataille comme les garrots et les agrafeuses médicales aux équipements avancés nécessaires à la chirurgie du cerveau – rapidement à travers les points de contrôle, indépendamment des couvre-feux . Les militaires reconnaissent Voronkova et d’un regard, les laissent passer.

L’odeur de ses cigarillos aux cerises douces emplit l’air lorsqu’elle sort de sa camionnette pour en fumer un avec ses ongles rouges manucurés. Bien qu’elle gère 20 personnes et vit à Kyiv, Voronkova se trouve dans l’est de l’Ukraine depuis que les Russes y ont concentré leur attention en avril, et elle insiste pour livrer elle-même des trousses de premiers secours au front.

« Une femme est comme le cou de la tête. Elle bouge tout », a-t-elle déclaré.

Voronkova a grandi en aimant la médecine, mais sa famille ne voulait pas qu’elle la poursuive. Ils étaient banquiers et pensaient qu’elle devrait suivre le même cheminement de carrière. Le conflit séparatiste qui a commencé en 2014 l’a persuadée d’étudier la médecine de combat, et elle a finalement reçu une certification en tant qu’instructrice.

De 2015 jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le ministère ukrainien de la Défense l’a chargée de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les unités de l’armée dans le Donbass. Maintenant, elle utilise ses propres techniques d’enseignement pour aider les unités à se protéger et à protéger leurs camarades au combat.

“Je rappelle encore à ma mère que lorsque j’étais en 10e année, j’avais une boîte remplie de pilules (en vente libre) et tous mes amis à l’école savaient que j’avais des médicaments pour tout”, a-t-elle déclaré. “Malheureusement, je n’ai pas pu poursuivre mon rêve. Mais aujourd’hui, je le mets en œuvre en apportant une aide.

La loi martiale a gonflé les rangs des défenseurs de l’Ukraine, mais de nombreuses personnes qui ont rejoint l’armée pendant la guerre qui entre dans son sixième mois n’ont pas d’expérience de combat ni les fournitures dont elles ont besoin.

« On se croirait en 2014. Nous avons besoin de kits de premiers secours et d’uniformes pour la défense du territoire. Je pense qu’il a été créé avec à peine le temps de leur allouer un budget. Par conséquent, ils ont besoin du soutien de bénévoles », déclare Voronkova.

Alors qu’elle apportait des boîtes de scalpels, des appareils d’électrocoagulation, des cathéters d’urgence et d’autres fournitures à un hôpital de la ville de Kurakhove, le rugissement des roquettes sortantes et les bombardements entrants ne l’ont pas fait broncher.

Dans sa classe de médecine tactique, Voronkova commande une salle remplie de soldats, d’ambulanciers paramédicaux et de techniciens de tous âges. Elle attire leur attention avec sa voix forte, son humour et son expérience. Des sirènes de raid aérien ont explosé alors qu’elle enseignait un cours à Dobropillia, mais elle a poursuivi sa leçon dans un abri anti-bombes souterrain.

La formation qu’elle dispense est devenue plus cruciale au cours de la longue bataille pour la région ukrainienne du Donbass, où les forces russes ont à la fois mené des frappes aériennes et des bombardements incessants, mais aussi engagé des combats rue par rue alors qu’ils tentaient de prendre le contrôle de villages, villes et les villes.

Voronkova pense que l’opportunité pour le gouvernement ukrainien de trouver une solution pacifique avec Moscou est passée depuis longtemps et “pour le moment, le prix de la victoire est notre vie”.

Au cours de ses voyages autour de Donetsk, à Bakhmut, Sloviansk, Kramatorsk, Toretsk et d’autres endroits que la Russie espère capturer, elle rencontre et donne des conseils à tout le monde, des officiers de haut rang aux ambulanciers paramédicaux. Les officiers masculins écoutent et les jeunes médecins lui parlent de leurs expériences.

Voronkova reste debout pendant des heures, écoutant patiemment et donnant des conseils.

« Chaque soir, quand je vais dormir, je me demande : ‘Qu’est-ce que j’ai bien fait aujourd’hui ?’ dit-elle. “Je veux que les gens comprennent qu’ils viennent au monde non seulement pour manger, boire et s’amuser tous les jours, mais pour faire quelque chose de bien. Aucune journée ne devrait être perdue.

___

Inna Varenytsia et Nariman El-mofty, The Associated Press