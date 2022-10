Un médecin du NRI fait don de toute sa richesse d’une valeur de Rs 20 Crore à l’hôpital général gouvernemental de Guntur

Inspirant beaucoup, un médecin NRI qui est également philanthrope, originaire du district de Guntur dans l’Andhra Pradesh, a récemment fait don de toute sa richesse d’une valeur de Rs 20 crore à l’hôpital général gouvernemental de Guntur (GGH). Le docteur Uma Devi Gavini du district de Guntur a terminé son MBBS au Guntur Medical College en 1965. Plus tard, poursuivant des études supérieures, elle a déménagé aux États-Unis il y a près de quatre décennies et s’y est installée. Le Dr Uma Devi travaille actuellement comme immunologiste et spécialiste des allergies aux États-Unis.

La 17e réunion de la réunion de la Guntur Medical College Alumni Association, North America (GMCANA) s’est tenue le mois dernier à Dallas. Le Dr Uma Devi a également pris part à la réunion et a annoncé sa décision de faire don de toute sa richesse d’une valeur de Rs 20 crore au GGH où elle a terminé son MBBS.

Elle a également servi le GMCANA au poste de présidente en 2008. Bien que les membres actuels du GMCANA aient proposé de mettre son nom sur le futur hôpital mère-enfant (MCH), qui sera construit avec son don de Rs 20 crore, le Dr Uma Devi a simplement refusé la proposition. Elle a accepté de donner à L’HME le nom de son mari, le Dr Kanuri Ramachandra Rao, décédé il y a trois ans. Ils n’ont pas d’enfants.

Il existe des cas de philanthropie où les philanthropes ont reversé au maximum 50 % de leur richesse à la société. Mais le Dr Uma Devi a surpris tout le monde en faisant don de toute sa richesse pour servir une bonne cause. Maintenant, elle est devenue une source d’inspiration pour les gens de tous horizons.

