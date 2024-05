Un médecin du Massachusetts s’exprime sur une procédure rénale révolutionnaire et un patient est décédé

L’un des médecins qui ont aidé à réaliser une procédure unique en son genre sur un patient du Massachusetts parle de ce qui s’est passé et de la direction que prendra la procédure à partir de maintenant. Richard Slayman, 62 ans, de Weymouth, a reçu la première greffe réussie au monde d’un rein de porc génétiquement modifié. Il est décédé moins de deux mois après la greffe historique. « Le rein fonctionnait jusqu’au moment de son décès, ce qui signifie que cette mission a vraiment réussi », a déclaré le général de masse, le Dr Winfred Williams, qui faisait partie de l’équipe qui a réalisé la procédure. . Slayman a subi une intervention chirurgicale au Massachusetts General Hospital le 16 mars et a reçu un rein de porc avec 69 modifications génomiques. Il a vécu sans dialyse pendant 52 jours après la procédure historique. Williams a salué la greffe comme un succès et a qualifié son patient de héros. « Nous avons beaucoup appris sur la physiologie de ce rein de porc lors de ses performances chez un receveur humain », a déclaré Williams. Slayman est rapidement devenu une lueur d’espoir pour de nombreux patients atteints de maladies rénales. Il a été libéré de Mass General le 3 avril après des semaines de convalescence et a déclaré qu’il quittait l’hôpital « avec l’un des états de santé les plus impeccables que j’ai eu depuis longtemps ». « Son sacrifice ne sera pas vain, cela « Le travail va se poursuivre, nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour amener cette forme unique de transplantation rénale en clinique et bénéficier à d’autres qui le suivront », a déclaré Williams. Rien qu’aux États-Unis, 800 000 personnes vivent avec une insuffisance rénale, et seulement 25 % d’entre eux ont même la chance de figurer sur la liste des greffes. « Si vous parvenez à retirer un rein du commerce, vous pourriez vraiment contribuer grandement à atténuer ce déséquilibre », a noté Williams. L’hôpital général du Massachusetts a déclaré qu’il y avait aucune indication que la mort de Slayman était le résultat de sa greffe de receveur. L’équipe de Mass General fait face à un travail ardu avec la Food and Drug Administration pour commencer les essais cliniques et proposer ce type de greffe aux patients. En attendant, ils honorent les contributions de Slayman en créant le Symposium MGH Richard Slayman Xenotransplant, prévu cet automne. « Des experts nationaux et internationaux viendront se rencontrer et se réuniront pour faire avancer cette recherche », a déclaré Williams. Slayman, qui vivait avec le diabète de type 2 et l’hypertension depuis de nombreuses années , souffrait d’une maladie rénale terminale au moment de la greffe de rein de porc. Il avait déjà reçu une greffe de rein d’un donneur humain décédé en décembre 2018 après avoir été sous dialyse sept ans auparavant. Son rein humain greffé a montré des signes d’échec environ cinq ans plus tard, et Slayman a repris la dialyse en mai 2023. Après avoir repris la dialyse, Slayman a rencontré des problèmes récurrents. des complications d’accès vasculaire de dialyse nécessitant des visites à l’hôpital toutes les deux semaines pour une décoagulation et des révisions chirurgicales, un problème courant chez les patients dialysés qui a eu un impact significatif sur sa qualité de vie. Slayman a déclaré que son néphrologue et l’équipe du MGH Transplant Center ont suggéré une greffe de rein de porc, expliquant soigneusement les avantages et les inconvénients de cette procédure. Le rein de porc a été fourni par eGenesis de Cambridge, Massachusetts, provenant d’un donneur de porc qui a été génétiquement modifié à l’aide d’une technologie visant à éliminer les gènes porcins nocifs et à ajouter certains gènes humains pour améliorer sa compatibilité avec les humains. Mass General a également déclaré que les scientifiques ont désactivé les rétrovirus endogènes porcins chez le donneur de porc afin d’éliminer tout risque d’infection chez l’homme. « Nous sommes attristés par le décès de M. Rick Slayman et présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches », lit-on dans eGenesis. publication sur les réseaux sociaux. « M. Slayman était un véritable pionnier. Son courage a contribué à tracer une voie à suivre pour les patients actuels et futurs souffrant d’insuffisance rénale. » La procédure a été réalisée dans le cadre d’un seul protocole d’accès élargi de la FDA – connu sous le nom d’usage compassionnel – accordé à un seul un patient ou un groupe de patients souffrant de maladies ou d’affections graves, potentiellement mortelles, d’avoir accès à des traitements ou à des essais expérimentaux lorsqu’il n’existe aucune option de traitement ou thérapie comparable. Couverture antérieure :

