Un médecin du Massachusetts explique pourquoi le CDC repense l’isolement du COVID-19

VEUT. CINQ SUR VOTRE SANTÉ MAINTENANT. REPENSER LA RÈGLE CONCERNANT L’ISOLEMENT APRÈS L’INFECTION AU COVID 19. ICI POUR PARLER DE CELA, LE DOCTEUR TODD ELLERIN, CHEF DES MALADIES INFECTIEUSES À LA SANTÉ DE LA RIVE-SUD. BON DE VOUS VOIR, DOCTEUR. Hé docteur, c’est génial de vous voir aussi. DONC, SELON LE WASHINGTON POST, LE CDC VEUT METTRE LES DIRECTIVES COVID EN LIGNE AVEC CE QUE IL RECOMMANDE. PAR EXEMPLE, COMME D’AUTRES VIRUS RESPIRATOIRES COMME LA GRIPPE. ET DONC, DONC À VOS YEUX ET À VOTRE AVIS PROFESSIONNEL, QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ? DROITE. Alors, qu’est-ce que cela signifie avec la grippe ou le VRS, nous disons généralement qu’une fois que vous n’avez plus de fièvre pendant 24 heures sans agents anti-fièvre, vous pouvez retourner à l’école, vous pouvez retourner au travail. CELA SERAIT DONC ALIGNER LE COVID AVEC CES AUTRES VIRUS. ALORS DOCTEUR, POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE LE CDC MODIFIE SES AVIS ? Eh bien, soyons réalistes, Maria. Je veux dire, la question est : sont-ils vraiment en train d’établir de nouvelles lignes directrices ou sont-ils simplement en train de rattraper la réalité de ce qui se passe aux États-Unis ? COMBIEN D’ENTRE NOUS FONT LE DÉPISTAGE ALORS QUE NOUS AVONS UNE MALADIE RESPIRATOIRE EN CE MOMENT ? COMBIEN D’ENTRE NOUS S’ISOLENT VRAIMENT PENDANT CINQ JOURS AVANT DE RETOURNER À L’ÉCOLE OU AU TRAVAIL ? Je pense que, à bien des égards, cela rattrape la réalité selon laquelle nous vivons avec le COVID depuis, vous savez, depuis plus de quatre ans, et il y a eu beaucoup de circulation. ET, VOUS SAVEZ, HEUREUSEMENT, NOUS AVONS UNE MEILLEURE IMMUNITÉ DE LA POPULATION. Donc je pense qu’une grande partie de cela rattrape ce que nous faisons. Quand on considère ce docteur T, cela fait plus de quatre ans, ce qui est plutôt incroyable. JE SAIS QUE VOUS SURVEILLEZ TOUT CHAQUE JOUR ET QU’UN INDICATEUR CLAIR EST LES EAUX USÉES. VOUS REGARDEZ ÇA DE PRÈS ? JE VAIS DONC VOUS POSER UNE SÉRIE DE QUESTIONS ICI. TOUT D’ABORD, OÙ SONT LES EAUX USÉES, LIRE MAINTENANT. DROITE. Je veux dire, nous avons encore des niveaux importants, mais c’est bien moins que le pic du 3 janvier si vous regardez les journaux des trois janvier, c’est à ce moment-là que les eaux usées dues au COVID ont tendance à culminer. Donc, vous savez, je suppose que ça va continuer à baisser. Eh bien, vous aviez prévu où j’allais aller professionnellement. Pensez-vous que dans quelle direction cela va, au moins dans les prochaines semaines ? Vous savez, je pense que ça va baisser. ET MAIS UNE CHOSE QUE JE VEUX REVENIR AUX CONSEILS, UNE CHOSE QUI EST IMPORTANTE. N’OUBLIEZ PAS QUE CDC N’A PAS ENCORE MODIFIÉ SES DIRECTIVES. NOUS ALLONS DONC CONTINUER À AVOIR NOS CONSEILS D’ISOLEMENT ACTUELS PENDANT CETTE SAISON RESPIRATOIRE. Mais je pense que quand ils présentent leurs recommandations, nous voulons les lire attentivement. Et nous devrons prendre des décisions plus personnelles. QUAND REVENONS-NOUS ? REVENONS-NOUS AVEC LE MASQUAGE. VONT-ILS TOUJOURS RECOMMANDER SI VOUS AVEZ LE COVID TÔT ? ET JE VEUX FAIRE UN POINT SUR LE VOLUME DE GENS ET LES PERSONNES ÂGÉES. Vous savez, ça peut être difficile à entendre. Et je me sens vraiment, tu sais, pour eux. SI VOUS ÊTES DANS UNE POSITION DE VULNÉRABILITÉ, CE QUI N’EST PAS LA PLUPART DES GENS DANS LE PAYS, MAIS CELA PEUT ÊTRE DIFFICILE QUAND VOUS ENTENDEZ QU’IL EST POSSIBLE QUE PLUS DE GENS REPARTENT TÔT. MAIS JE CROIS QUE C’EST DÉJÀ ARRIVÉ. D’ACCORD. DOCTEUR TOD