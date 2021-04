Vendredi matin, un membre d’un comité consultatif clé du CDC a déclaré à CNBC qu’il s’attendait à ce que la pause américaine sur le vaccin à une dose contre le coronavirus de Johnson & Johnson soit finalement levée.

« Je pense que nous sommes disposés à utiliser ce vaccin. Nous avons dû faire une pause importante pour pouvoir examiner ces informations sur la sécurité afin de pouvoir prendre en compte les risques. Mais certainement, je pense qu’il y a énormément de la preuve que le bénéfice l’emporte largement sur ce risque », a déclaré le Dr Wilbur Chen, professeur à la faculté de médecine de l’Université du Maryland.

Chen a parlé de « Worldwide Exchange » quelques heures avant de prendre part à un réunion plus tard vendredi du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation de l’agence pour discuter du trouble rare mais grave de la coagulation sanguine que quelques femmes ont connu après avoir reçu le vaccin J&J.

En plus des six qui ont développé des problèmes de coagulation sanguine rares mais graves après avoir reçu le vaccin, le CDC étudie deux autres cas possibles: une femme de l’Oregon décédée et une femme du Texas hospitalisée. Sur les six femmes d’origine, une est décédée et une est tombée gravement malade. Il y a eu environ 8 millions de doses de vaccin J&J administrées.

Les inquiétudes suscitées par ce problème ont conduit le Center for Disease Control and Prevention et la FDA à interrompre temporairement l’utilisation du vaccin J&J aux États-Unis la semaine dernière. Cependant, quand Brian Sullivan de CNBC lui a demandé s’il pensait que les Américains commenceraient à recevoir le vaccin J&J à un moment donné, Chen a répondu: «Oui».

Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, connu sous le nom d’ACIP, est un groupe d’experts externe qui fait des recommandations au CDC. Il a convoqué une réunion la semaine dernière sur le vaccin J&J, mais a reporté une décision à cette semaine. En fin de compte, c’est au CDC et à la Food and Drug Administration de décider de ce qu’il faut faire ensuite.

Chen a déclaré que l’ACIP disposait désormais de meilleures informations sur les problèmes de coagulation sanguine sur lesquels fonder ses recommandations vaccinales. « Nous serons en mesure d’obtenir un bon nombre de cas. Ce n’est peut-être pas parfait, mais nous n’avons pas besoin d’avoir des informations parfaites pour avoir des informations exploitables », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attend à ce que le groupe « formule un ensemble de recommandations. je pense que tout le monde sera content. «

Compte tenu de l’urgence de la pandémie, certaines personnes ont critiqué la décision d’arrêter le vaccin J&J Covid – qui ne nécessite qu’une seule dose pour une protection immunitaire complète – alors que l’enquête sur les caillots sanguins avait lieu.

Chen n’était pas d’accord.

« Le risque est très, très mineur, mais tant que nous ne sommes pas en mesure de prendre pleinement en compte ces informations, nous ne pourrions pas les contextualiser au reste de la communauté médicale et également au public », a-t-il déclaré. « Nous n’avons fait une pause que pendant 10 jours. Espérons que cela ne sera pas nocif à long terme, mais nous voulons bien sûr faire en sorte qu’il y ait une certaine confiance dans le système de collecte d’informations sur la sécurité. »

Les deux autres vaccins Covid approuvés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis proviennent de Pfizer et Moderna; les deux nécessitent deux coups.