Un médecin d’origine indienne sauve un homme qui s’est effondré après deux arrêts cardiaques sur un vol Londres-Bengaluru

Un médecin a pu sauver la vie d’un passager de Birmingham qui a failli mourir deux fois au cours d’un vol de dix heures. Selon les détails partagés sur le site officiel des hôpitaux universitaires de Birmingham (UHB), le médecin a été identifié comme étant Vishwaraj Vemala, un hépatologue consultant de leur NHS Foundation Trust. Apparemment, le médecin volait du Royaume-Uni vers l’Inde avec sa mère pour visiter leur ville natale à Bengaluru. Tout était normal jusqu’à ce qu’un équipage de cabine commence à appeler un médecin.

Vemala, qui s’est porté volontaire pour aider, a trouvé une personne en arrêt cardiaque. Le passager qui aurait 43 ans n’avait aucun antécédent médical. Il s’est effondré dans l’allée de l’avion et lorsque le médecin l’a examiné, il n’avait apparemment pas de pouls et ne respirait pas à ce moment-là. Il lui a fallu une heure pour le réanimer, au cours de laquelle Vemala a demandé au personnel s’il y avait une trousse médicale à bord. Dans les récits d’événements partagés par le médecin, il a été complètement surpris de voir que le kit comprenait des médicaments de réanimation qui permettaient de maintenir la vie.

Mais le problème est survenu lorsqu’il ne pouvait pas suivre les signes vitaux des patients en raison de moins d’équipement. C’est alors que tout le vol s’est également porté volontaire pour aider en prêtant au médecin un moniteur de fréquence cardiaque, un tensiomètre, un glucomètre et un oxymètre de pouls. Ces appareils accumulés l’aident à garder un œil sur les signes vitaux des patients. Mais les défis semblaient interminables lorsque le patient a subi un autre arrêt cardiaque et cette fois, il a fallu plus de temps au médecin pour le réanimer.

“Au total, il était sans bon pouls ni tension artérielle décente pendant près de deux heures de vol, aux côtés du personnel de cabine, nous essayions de le maintenir en vie pendant cinq heures au total”, a informé le médecin tout en ajoutant qu’il s’agissait d’un expérience émotionnellement effrayante pour tout le monde. Après avoir examiné l’état du patient, le médecin a demandé au pilote d’autoriser un atterrissage d’urgence. Au départ, ils prévoyaient d’atterrir sur l’aérodrome le plus proche au Pakistan, mais leurs demandes ont été rejetées. Enfin, l’atterrissage d’urgence a été organisé à l’aéroport de Mumbai, où une équipe d’urgence était prête à prendre en charge le patient.

Le Dr Vishwaraj Vemala, l’un de nos hépatologues consultants, a sauvé la vie d’un passager qui a subi deux arrêts cardiaques en plein vol. Avec des fournitures limitées, le Dr Vemala a pu le réanimer avant de le remettre aux équipes d’urgence sur le terrain.📰 : https://t.co/VFOAa1VQyU pic.twitter.com/EXEg9Udujj— Hôpitaux universitaires de Birmingham (@uhbtrust) 3 janvier 2023

Tout en partageant son expérience, le médecin a déclaré : “En tant qu’hépatologue consultant, je m’occupe de patients extrêmement malades et de patients qui ont subi une greffe du foie, mais je ne pense pas avoir jamais traité un arrêt cardiaque dans le cadre de mon travail”. Il n’a jamais pensé que sa formation médicale pourrait aider quelqu’un à 40 000 pieds dans les airs. Lorsque l’équipe d’urgence a pris en charge le patient, il aurait fondu en larmes pour remercier le médecin. Pendant ce temps, l’incident est également devenu quelque chose que le médecin n’oubliera jamais pour le reste de sa vie.

