Un médecin d’origine indienne de 68 ans accusé d’avoir abusé sexuellement de patients aux États-Unis

Un médecin de soins primaires d’origine indienne âgé de 68 ans dans l’État américain de Géorgie a été inculpé de plusieurs chefs d’agression sexuelle infligés à quatre de ses patientes vétérans lors d’examens de routine sur une période de 12 mois, le Département de La justice a dit.

Rajesh Motibhai Patel, qui travaillait au Centre médical des anciens combattants à Decatur, en Géorgie, est accusé d’avoir violé le droit constitutionnel de ses patients à l’intégrité physique tout en agissant sous le couvert de la loi et d’avoir eu des contacts sexuels non désirés, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse daté du 4 mai. .

« Patel aurait abusé sexuellement de ses patientes entre 2019 et 2020 et aurait violé son serment de ne pas nuire aux patients dont il s’occupait », a déclaré le procureur américain Ryan K Buchanan.

« Les anciens combattants et leurs familles attendent et méritent des soins de santé de la plus haute qualité dispensés dans un cadre sûr et responsable », a déclaré l’inspecteur général des anciens combattants, Michael J Missa.

« Nos anciens combattants ont fait des sacrifices incroyables pour notre pays et méritent le meilleur traitement médical et des soins de la plus haute qualité », a déclaré Buchanan.

Cette affaire fait l’objet d’une enquête par le Département des anciens combattants, Bureau de l’inspecteur général, a ajouté le communiqué.

