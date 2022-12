Un médecin d’Indore dépose une plainte contre la police contre son voisin pour l’appel de réveil quotidien de Rooster

Il est courant que les voisins portent plainte contre la police après avoir été irrités par la musique forte ou les fêtes à la maison des autres résidents. Mais avez-vous déjà entendu quelqu’un prendre l’aide des flics pour se débarrasser du chant du coq d’un voisin ? Tôt le matin, le son d’un coq sert de réveil mais un habitant d’Indore, Madhya Pradesh, était tellement frustré par l’alarme naturelle qu’il a été contraint de déposer une plainte officielle à la police contre son voisin. Selon un rapport de NDTV, le plaignant a été identifié comme étant Alok Modi, qui est médecin de profession.

Le médecin réside près de l’hôpital Greater Kailash dans la région de Palasia au Madhya Pradesh. Sanjay Singh Bains, responsable du poste de police de Palasia, a confirmé au portail qu’une plainte écrite avait été enregistrée par le médecin. Les autorités emprunteront une voie pacifique pour dissiper la situation en discutant d’abord avec les parties concernées. Cependant, si la situation ne se résout pas, ils suivront la procédure pénale pour rejeter le problème.

Bains a déclaré: «Nous allons d’abord essayer de le résoudre en discutant avec les deux parties concernées. Si le problème persiste, des mesures seront prises en vertu de l’article 133 du Code de procédure pénale (CrPC). Selon l’article, la police considérera alors la situation comme une « obstruction ou nuisance illégale » dans l’espace public. Dans la plainte écrite, le médecin aurait déclaré qu’une femme de son quartier élevait des chiens et des poulets. Il se sent troublé uniquement parce que son coq chante à 5 heures du matin tous les jours. Le médecin affirme qu’il rentre tard le soir du travail et que le chant du coq tôt le matin l’agace complètement.

Selon le site Web, Know Your Chicken, un coq chante environ 13 à 15 fois par jour pour diverses raisons, notamment l’appel du matin, l’annonce du territoire, l’accouplement, l’annonce du danger et même l’affirmation de la domination.

