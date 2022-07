Un médecin d’Hyderabad fait don d’une couronne d’or d’une valeur de Rs 33 Lakh au temple Shirdi Saibaba

Un médecin de 80 ans d’Hyderabad a fait don vendredi d’une couronne en or d’une valeur de Rs 33 lakh au célèbre temple Saibaba de la ville de Shirdi, dans le Maharashtra, a déclaré un responsable de la fiducie qui gère le sanctuaire. La couronne, pesant 707 grammes, est incrustée de 35 grammes de diamants américains, a déclaré Bhagyashri Banayat, directeur général du Shri Saibaba Sansthan Trust. S’adressant aux journalistes ici, le Dr Manda Ramkrishna, qui a fait don de l’ornement, a déclaré qu’il avait rendu visite à Shirdi avec sa femme en 1992, et qu’à l’époque un prêtre du temple leur avait montré une couronne de Saibaba et les avait exhortés à en donner une similaire.

“Comme je n’avais pas l’argent nécessaire pour la couronne à l’époque, j’avais dit à ma femme que nous allions donner une couronne en or à Saibaba”, a-t-il déclaré.

Cependant, la femme du Dr Ramkrishna n’était pas là pour voir son mari tenir sa promesse car elle est décédée il y a des années.

“Après ma retraite, j’ai continué ma pratique en Amérique pendant 15 ans et en utilisant l’argent gagné là-bas, j’ai maintenant offert la couronne d’or aux pieds de Saibaba”, a-t-il déclaré.

Le Dr Ramkrishna tenait une photo de sa femme alors qu’il faisait don de la couronne au temple, l’un des sanctuaires les plus riches du pays, situé dans le district d’Ahmednagar. PTI COR ARU RSY RSY

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici