Un médecin demande des changements car une patiente a demandé 700 $ pour une échographie mammaire

En septembre dernier, Erin Bell est allée chez son médecin pour une mammographie bisannuelle.

Bien que la femme de Vancouver ne soit pas atteinte du cancer, son médecin lui a recommandé une échographie mammaire bilatérale, qui peut être utilisée pour détecter le cancer chez les femmes ayant un tissu mammaire dense, qui sont à risque plus élevé de développer un cancer.

Un an plus tard, Bell, 48 ans, a reçu un appel de son médecin, non pas pour prendre rendez-vous, mais pour l’informer qu’elle devrait se rendre dans une clinique privée pour le faire.

« J’ai reçu un appel de la réception du cabinet de mon médecin disant que la clinique qui planifie l’échographie mammaire bilatérale n’accepte plus de patients », a déclaré Bell à CBC News.

« C’est tout ce qu’elle m’a dit. Elle a dit qu’elle passait cet appel à beaucoup de gens et qu’elle n’avait pas plus d’informations. Elle n’est que porteuse de mauvaises nouvelles », a-t-elle ajouté.

Bell a commencé à appeler pour savoir combien cela coûtait de payer le test via le système privé, et on lui a donné un devis de 700 $ — et potentiellement même plus élevé au sud de la frontière.

L’ancienne enseignante de maternelle, qui est en invalidité de longue durée en raison d’une longue COVID, affirme que passer le test était important pour elle, car il est connu que la détection précoce du cancer du sein sauve des vies.

Bien qu’une échographie mammaire bilatérale pour les personnes ayant des seins denses soit couverte par le Medical Services Plan (MSP), le programme provincial d’assurance maladie, la demande dépasse l’offre dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, qui ne compte qu’une seule clinique qui pratique cette procédure.

En raison de l’arriéré de patients, la seule façon pour elle d’obtenir une échographie est de payer dans une clinique privée.

La mammographie est le principal outil utilisé pour détecter tout cancer potentiel du sein au Canada. (Torin Halsey/Associated Press)

« Honnêtement, je ne sais pas quoi faire, car je suis en invalidité. 700 $, c’est beaucoup d’argent », a déclaré Bell. « Nous avons une couverture santé. Nous ne sommes pas censés avoir à payer pour des choses. »

Un médecin qui a fait pression pour que les femmes ayant des seins denses subissent des tests supplémentaires affirme que la province doit modifier sa structure tarifaire pour permettre aux médecins d’obtenir une rémunération appropriée pour une échographie mammaire bilatérale.

Deux types d’échographie

La Dre Paula Gordon, professeure clinicienne à l’Université de la Colombie-Britannique, pratique la radiologie mammaire et les biopsies à l’aiguille d’intervention.

Elle dit que les tests à ultrasons peuvent être utilisés à des fins de diagnostic – lorsqu’une grosseur apparaît sur la mammographie d’une femme – et impliquent des ondes sonores créant une « image » de la zone affectée.

Une procédure plus complexe, appelée échographie de dépistage du sein, consiste à scanner l’ensemble du sein, dit-elle.

« En Colombie-Britannique, pour avoir une échographie mammaire de dépistage, il faut avoir des seins denses, de catégorie C ou D, et c’est vraiment important », a-t-elle déclaré.

La Dre Paula Gordon, professeure clinicienne à l’Université de la Colombie-Britannique, pratique la radiologie mammaire et les biopsies à l’aiguille d’intervention. (Soumis par Dense Breasts Canada)

Gordon dit que pendant un certain temps, sa clinique effectuait des échographies de dépistage du sein pour des personnes partout en Colombie-Britannique et même dans d’autres provinces, et elle en est arrivée au point où elles étaient complètes des mois à l’avance.

Le médecin a déclaré que sa clinique avait effectué 3 000 examens rien qu’en 2022, ce qui témoigne du fait que peu de cliniques pratiquent cette procédure.

Elle ajoute que le MSP n’a pas créé de frais spécifiques à l’échographie mammaire de dépistage – et lui a plutôt demandé de facturer à l’assureur le même montant qu’elle aurait facturé pour un examen diagnostique.

« Les frais de diagnostic [exams] « Ce n’est vraiment pas suffisant pour justifier le temps qu’il faut pour effectuer une échographie mammaire complète de dépistage des deux côtés », a déclaré Gordon.

Le ministre dit qu’il examinera les frais

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré que la Colombie-Britannique était la première province à offrir aux femmes leurs informations sur la densité mammaire lorsqu’ils ont subi des tests de dépistage du cancer.

« Nous avons constaté une augmentation du dépistage diagnostique, du dépistage diagnostique du cancer du sein au cours de l’année écoulée et, de manière significative, en termes de chiffres, nous devons élargir cet accès », a déclaré Dix.

« Nous sommes également ravis d’examiner les questions liées aux codes d’honoraires pour nous assurer que les médecins bénéficient des incitations appropriées. »

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré que la Colombie-Britannique avait été la première province à fournir aux femmes des informations sur leur densité mammaire lorsqu’elles se présentaient pour des tests de dépistage du cancer. (Michael McArthur/CBC)

Un porte-parole du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a déclaré que le délai moyen pour réserver une mammographie en Colombie-Britannique était de 8 semaines et demie en juillet, et que près de 270 000 mammographies de dépistage avaient été réalisées dans la province l’année dernière.