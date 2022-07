Un médecin déconseille les plans de grossesse de Da Brat avec sa femme Judy

Les nouveaux mariés Shante “Da Brat” Harris-Dupart et Jesseca “BB Judy” Harris-Dupart face à une autre déception dans leurs voyages de maternité.

La marque Jasmin rapporte que Da Brat a fondu en larmes après qu’un médecin lui ait déconseillé de porter un bébé. Le couple a été aussi ouvert que dévoué à agrandir sa famille.

Le mois dernier, BOSSIP a rapporté que Judy et Da Brat ont tous deux été hospitalisés pour des complications de FIV. Le rappeur de Chicago était déterminé à continuer d’essayer malgré les risques liés à l’âge et les caillots sanguins presque mortels. Dans un récent épisode de Brat aime Judyl’homme de 48 ans a discuté de la nouvelle complication des fibromes.

“Je viens de voir le médecin et le médecin m’a dit que j’avais deux fibromes. Alors il a suggéré que je ne devrais pas porter », a déclaré Da Brat. « Je les ai vus. J’ai fait toute l’échographie et tout ce bordel. J’ai vu les tumeurs. Je veux dire que je ne connais pas grand-chose aux tumeurs des fibromes, mais vous savez, il était comme si ce serait probablement mieux si mon partenaire portait.

Dans l’émission “Tamron Hall”, Da Brat a discuté du marathon de rendez-vous chez le médecin pour elle la santé reproductive. J’ai été chez le médecin plus que je ne l’ai jamais fait de toute ma vie. Bonté. Combien de frottis vaginaux une femme doit-elle faire ? Condamner!” plaisanta-t-elle.

Da Brat s’est confiée à son amie sur tous les sacrifices qu’elle ferait pour vivre une grossesse en bonne santé.

«Nous avons été si heureux et avons planifié toute cette merde. Je sais que je plaisantais beaucoup sur le fait de ne pas abandonner l’herbe et le hennessey mais mec j’ai arrêté de fumer, tu sais, les cigarettes, et j’aurais volontiers renoncé à l’alcool et à l’herbe à transporter. Vous savez, pas de doute, facile, vous savez ? »

Bien qu’il existe plusieurs chemins vers la maternité, cette nouvelle a marqué la fin d’un plan bien précis. Da Brat rêvait d’un baby bump conçu avec l’ovule de Judy et le sperme d’un donneur.

“J’étais tellement excitée que je sois le four et que tu vas porter un bébé et tu sais, faire l’expérience de toutes les choses comme la maternité et ressentir ce que ça fait en moi et tu sais, quand le bébé sortira “, a partagé Da Brat. « Je ne veux pas la décevoir, tu sais ? Nous avions tout prévu comme, parce que de cette façon si c’est son ovule et ensuite nous, vous savez, le mettons avec le donneur de sperme, et je suis le four, alors c’est le mien aussi.

Deja a déjà eu l’expérience avec trois enfants issus de relations précédentes. Le fondateur de Kaleidoscope Hair Products a deux fils nommés Byron Jr. et Jay et une fille nommée Deja. Dans un confessionnal, Da Brat a déclaré qu’elle “mourait d’envie de ressentir” ce que c’est que de porter un enfant.

“Quand moi et mon bébé en avons parlé, j’étais vraiment excité, en comprenant que je me préparais à ressentir ce que ressentirait une mère”, a déclaré Da Brat dans un confessionnal. “Quand les femmes ont des enfants et qu’elles disent comme, quand le bébé sort et que vous regardez ce bébé et que vous le tenez et que vous n’avez jamais été amoureux auparavant, comme vous l’êtes avec votre enfant, je veux juste ressentir ce que ça fait. Tu ne vis qu’une fois et je meurs d’envie de le ressentir.

Malgré le récent revers, Da Brat et Judy ont encore beaucoup à célébrer. En janvier, ils ont annoncé que Judy était enceinte de leur premier enfant.