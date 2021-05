Un médecin déclare que les nouvelles règles de masque des CDC permettent aux personnes vaccinées de revenir à la normale

Les directives de masquage mises à jour des Centers for Disease Control and Prevention marquent un changement important dans la pandémie, a déclaré jeudi le doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown.

«Fondamentalement, il reconnaît que les personnes vaccinées peuvent revenir à la normale et peuvent faire la plupart des choses que nous faisions avant la pandémie, et c’est vraiment une excellente nouvelle», a déclaré le Dr Ashish Jha.

Les nouvelles règles du CDC conseillent que les personnes entièrement vaccinées n’aient plus besoin de porter un masque facial ou de rester à 6 pieds des autres dans la plupart des environnements extérieurs ou intérieurs.

Jha a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » qu’il pense que les États devraient laisser les mandats de masque d’intérieur pendant un mois supplémentaire, afin que les personnes qui se sont fait vacciner le 19 avril soient complètement vaccinées. Le 19 avril, le président Joe Biden a ouvert l’admissibilité à la vaccination Covid à tous les résidents américains de 18 ans et plus.

Jha a également conseillé aux enfants non vaccinés de continuer à porter un masque.

«Je vais demander à mon enfant de 9 ans non vacciné de porter un masque si nous allons à l’intérieur dans un endroit comme une épicerie parce que je vais supposer qu’il y a d’autres personnes non vaccinées qui n’ont pas de masque … Nous sommes il va falloir que certains enfants portent encore des masques pendant un petit moment », a déclaré Jha.