Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Les informations sur la santé doivent atteindre les gens là où ils se trouvent – et les gens sont sur les réseaux sociaux. C’est un message de Dr Austin Chiang, un gastro-entérologue de 35 ans et responsable médical des médias sociaux chez Jefferson Health, un système hospitalier basé à Philadelphie. Sur TikTok, Le Dr Chiang réalise de courtes vidéos intéressantes et informatives sur taux d’infection à coronavirus, parasites dans les sushis, symptômes du cancer du côlon et projections, et plus. Sérieusement, il rend l’apprentissage du reflux acide amusant. Le début lundi de la campagne de vaccination de masse des États-Unis contre le coronavirus met les professionnels de santé en mesure de communiquer largement sur les vaccins à un public parfois sceptique. Le Dr Chiang m’a dit que lorsque lui et d’autres professionnels de la santé parlent de vaccinations et d’autres informations sur la santé, il est essentiel d’être franc avec les gens sur ce qu’ils ne savent pas. Voici des extraits édités de notre conversation. Shira: Pourquoi faites-vous des vidéos TikTok? Dr Chiang: Une partie de ce que j’essaie de faire est d’humaniser notre profession. J’essaie de montrer que je suis amusant mais aussi professionnel, et j’espère que les gens pourront apprendre quelque chose.

En tant que médecins, nous ne recevons aucune formation en marketing ou en communication, et pourtant on attend de nous que nous contribuions à notre communauté et à la santé publique. Nous devons rencontrer les patients là où ils se trouvent et communiquer des informations de manière intéressante et digeste. Une des choses qui me passionne en dehors de mon travail clinique est encourager davantage de mes collègues à utiliser les médias sociaux. Quelles sont certaines de vos vidéos qui ont eu un impact important? Celui que j’ai vraiment aimé utilisait une chanson sur la marche dans un quartier pour parler du fait que l’activité physique est parfois un luxe. J’ai fait une autre vidéo qui disait dès le départ: « Vous voyez probablement cela parce que vous êtes constipé,»Pour reconnaître que la constipation est un problème grave que vivent de nombreuses personnes. « Comment Taiwan a battu Covid»Était un message que je voulais faire passer parce que j’y ai grandi une partie de ma vie. Je voulais montrer aux gens qu’un pays était capable d’apprivoiser le virus, mais les mêmes approches pourraient ne pas fonctionner ici. Comment pourriez-vous aborder les vaccins contre les coronavirus sur TikTok? C’est délicat. Lorsque nous parlons de vaccins en tant que professionnels de la santé, les personnes qui sont farouchement anti-vaccin peuvent le sortir de leur contexte pour leur programme. Cela me retient parfois. L’approche que j’essaie d’adopter est de laisser de la place au gris. Si vous dites que les vaccins ne causent aucun mal et sont les meilleures choses au monde, cela peut aliéner les personnes qui hésitent à se faire vacciner. Si nous reconnaissons plutôt qu’il existe des risques comme toute autre chose en médecine et dans la vie, c’est un message plus efficace.

Pour les vaccins contre les coronavirus, je ferais probablement quelque chose avec une voix off qui explique mes propres raisons de me faire vacciner, et expose les effets secondaires et l’analyse risque-bénéfice que j’ai faite dans mon esprit et ce que nous gagnons du vaccin. Je suis sûr que les vaccins contre les coronavirus sont déroutants pour tout le monde car ils nous déroutent aussi. Comment avez-vous le temps de faire des vidéos? Je veille à ce que cela n’interfère pas avec les soins aux patients. Je fais des vidéos à mon rythme. Chez Jefferson, ils voient l’intérêt d’utiliser les médias sociaux pour toucher les gens, avec prudence bien sûr. Les infirmières testant Covid chez Jefferson – le Swab Squad – ont aussi routines de danse qu’ils font pendant leur pause. Quels autres professionnels de la santé devrions-nous suivre? Sur Instagram, le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre fait un excellent travail. Docteur Mike sur YouTube, Dr Cedric «Jamie» Rutland sur Instagram et YouTube, Dr Esther Choo sur Twitter et Dr Rose Marie Leslie et Dre Jennifer Lincoln sur TikTok sont également excellents. Affaires et économie Mis à jour 14 décembre 2020, 12 h HE Un sénateur demande à Netflix et aux autres streamers de passer gratuitement pendant la période des fêtes.

Les États-Unis s’installent avec l’UAW après une enquête de corruption de plusieurs années.

Exxon Mobil dit qu’il réduira les émissions de ses opérations pétrolières et gazières. Astuce de la semaine Les étiquettes nutritionnelles d’Apple pour la confidentialité sont ici Brian X. Chen, le chroniqueur sur la technologie grand public du New York Times, présente la nouvelle fonctionnalité d’Apple destinée à mieux informer les gens de ce que les applications font avec leurs informations: Cette semaine, les utilisateurs d’iPhone commenceront à voir quelque chose de nouveau lorsqu’ils navigueront sur l’App Store: la description de chaque application comprendra désormais une étiquette de confidentialité qui rappelle les étiquettes nutritionnelles sur les emballages alimentaires. (Apple l’a annoncé pour la première fois en juin.) Les personnes qui souhaitent comprendre ce que les applications font avec leurs informations doivent principalement rechercher sur les sites Web des fabricants d’applications leurs politiques de confidentialité souvent vagues. Apple affirme que ses étiquettes ont été conçues pour permettre aux utilisateurs de scanner rapidement et d’avoir des informations plus claires sur les données que les applications collectent et dans quel but.

Les étiquettes présentent ces informations en trois catégories: Données utilisées pour vous suivre sur différentes applications et sites Web. Par exemple, vos informations de contact peuvent être utilisées pour identifier que vous êtes la même personne en utilisant une autre application dans laquelle vous utilisez les mêmes informations de contact. Données liées à vous: Il s’agit d’informations liées à votre identité, telles que l’historique de vos achats ou vos coordonnées. Données non liées à vous: Il s’agit d’informations qui ne sont pas directement liées à vous ou à votre compte. Par exemple, une application de cartographie peut indiquer qu’elle collecte des données à partir de capteurs de mouvement pour fournir des instructions détaillées, mais elle ne sauvegarde pas ces informations dans votre compte ni n’utilise ces données pour suivre ce que vous faites dans d’autres applications. Comment utiliser ces nouvelles informations? Avant de télécharger une application, jetez un œil à l’étiquette de confidentialité. Vous pourriez être surpris qu’une application collecte des données qui n’ont rien à voir avec le service qu’elle fournit, comme une application musicale qui collecte constamment vos informations de localisation. Si vous n’aimez pas ce que l’entreprise fait avec vos données, vous pouvez rechercher une application alternative avec une politique de collecte de données avec laquelle vous êtes plus à l’aise. Avant de partir… Les avantages et les inconvénients d’un pass santé numérique: Les compagnies aériennes, les employeurs, les écoles et les lieux de divertissement pourraient bientôt exiger des gens qu’ils vérifient qu’ils ont reçu une vaccination contre le coronavirus, écrit ma collègue Natasha Singer. L’avènement des identifiants de vaccination électroniques pourrait donner aux gens la tranquillité d’esprit, mais cela pourrait également rendre difficile pour ceux qui ont un accès limité aux vaccins ou aux outils de vérification en ligne de travailler ou de voyager.

Les écoles utilisent également des outils de craquage de téléphone: Mon collègue Jack Nicas a déjà écrit à propos de l’équipement vendu aux forces de l’ordre pour s’introduire dans les smartphones des gens avec un mandat judiciaire pour obtenir des informations. Gizmodo a constaté que certaines écoles achètent depuis des années du matériel de craquage de téléphone à utiliser sur les smartphones des étudiants.

Cela devrait être intéressant: Reddit, la collection en ligne de babillards électroniques, a acheté l’entreprise qui fabrique Dubsmash, une application vidéo de type TikTok qui est populaire parmi les jeunes femmes noires et qui fait partie des petites applications d’où proviennent souvent les danses en ligne populaires. Câlins à ça Le conte le plus doux jamais jeune fille, son jardin de fées et une gentille inconnue qui a trouvé du réconfort en tant que correspondant à elle et à sa famille. Vous pourriez avoir besoin de mouchoirs en papier. (Merci à ma collègue Sheera Frenkel d’avoir partagé cela.)