Un médecin de New York a admis avoir distribué au moins 100 000 pilules d’opioïdes sans raison médicale légitime et avoir sollicité des faveurs sexuelles de patients en échange de prescriptions de pilules, selon le procureur américain Craig Carpenito.

Joseph Santiamo, 65 ans, de Staten Island, a plaidé coupable par vidéoconférence devant le juge de district américain Michael A. Shipp mercredi pour complot en vue de distribuer de l’oxycodone.

« Cet accusé a sciemment prescrit à ses patients des quantités dangereuses d’oxycodone et, de manière encore plus flagrante, a sollicité des faveurs sexuelles de certains patients aux prises avec des problèmes de toxicomanie en échange de leur rédaction d’ordonnances d’opioïdes supplémentaires », a déclaré Carpenito.

«Beaucoup de ces patients souffraient de douleur et de toxicomanie et, au lieu d’obtenir l’aide de leur médecin, ils ont été plongés plus profondément dans le cycle de la toxicomanie. Son aveu de culpabilité aujourd’hui garantit qu’il sera puni de manière appropriée pour ce comportement », a ajouté Carpenito.

Selon les documents déposés dans cette affaire et les déclarations faites au tribunal, Santiamo possédait et exploitait un cabinet médical à Staten Island axé sur la médecine interne et les soins gériatriques du 1er janvier 2012 au 3 mai 2018.

Les autorités ont déclaré que Santiamo avait prescrit de grandes quantités d’oxycodone «en dehors du cours normal de la pratique professionnelle et sans but médical légitime».

«Pour un certain nombre de ses patients, il n’y avait aucune nécessité médicale pour Santiamo de les traiter avec de l’oxycodone, ni de prescrire les grandes quantités qu’il a administrées», indique un communiqué du ministère de la Justice.

Santiamo sollicitait les faveurs sexuelles de certains de ses plus jeunes patients en échange des prescriptions d’oxycodone.

Ces patients avaient tous moins de 40 ans au moment où Santiamo leur a fourni des ordonnances et ne seraient donc généralement pas traités par un médecin de soins gériatriques comme Santiamo, ont déclaré les autorités.

Le chef de complot en vue de distribuer de l'oxycodone est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison et d'une amende de 1 million de dollars. Santiamo est gratuit sur une obligation de 250 000 $. La condamnation de Santiamo est prévue pour le 12 avril 2021.

« Dans certains cas, Santiamo a fait cela malgré les preuves que certains patients abusaient d’opioïdes », ont ajouté des responsables.

Lorsque la nouvelle de l’activité illégale a été annoncée l’année dernière, Santiamo aurait écrit des ordonnances pour plus de 100 000 pilules d’opioïdes.

« Cet accusé a non seulement violé son serment d’aider les gens, mais il en a profité lorsqu’ils étaient les plus vulnérables pour ses propres besoins égoïstes », a déclaré Susan A. Gibson, agent spécial chargé de la division du New Jersey de la Drug Enforcement Administration.

«La seule différence entre lui et une personne qui vend de la drogue dans la rue est la blouse blanche qu’il porte. Les hommes et les femmes de la DEA sont toujours déterminés à poursuivre ceux qui choisissent de violer la loi », a ajouté Gibson.

Le chef de complot en vue de distribuer de l’oxycodone est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’une amende de 1 million de dollars.

Santiamo est gratuit sur une obligation de 250 000 $. La condamnation de Santiamo est prévue pour le 12 avril 2021.