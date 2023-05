SANTA FE, Nouveau-Mexique –

Un juge du Nouveau-Mexique a approuvé un règlement de 1,15 million de dollars entre un médecin qui a travaillé sur le plateau de tournage de « Rust » et l’un des nombreux accusés qu’elle a accusés de négligence dans la fusillade mortelle en 2021 d’un directeur de la photographie par Alec Baldwin lors d’une répétition.

Les archives judiciaires montrent que le règlement partiel entre Cherlyn Schaefer et le maître des accessoires Sarah Zachry a été approuvé lors d’une audience lundi. Schaefer a dit au juge qu’il ne se passe pas un jour sans qu’elle ne pense à ce qui s’est passé, a rapporté le Santa Fe New Mexican.

Dans sa plainte civile, Schaefer a déclaré qu’elle s’était battue désespérément dans une tentative infructueuse de sauver la vie de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Elle a dit que le choc, le traumatisme et la détresse émotionnelle qui ont suivi l’ont empêchée de continuer à travailler dans son domaine.

Les procureurs ont rejeté une accusation d’homicide involontaire contre l’acteur et producteur le mois dernier, citant de nouvelles preuves et la nécessité de plus de temps pour enquêter.

La juge de district de l’État, Kathleen McGarry Ellenwood, avait rendu un jugement par défaut contre Zachry en novembre après que le travailleur du cinéma n’ait pas déposé de réponses dans les délais impartis.

L’avocat actuel de Zachry, Nathan Winger, a déclaré lundi au tribunal que son ancien avocat, William Waggoner, avait laissé passer les délais sans sa permission et qu’elle avait l’intention de lui demander des dommages-intérêts pour financer son règlement avec Schaefer. Wagoner conteste la réclamation.

Justin Rodriguez, l’un des nombreux avocats représentant Schaefer, a déclaré que le règlement « est une petite partie de ce que nous prévoyons de recevoir à l’avenir ». Les autres accusés comprennent Rust Movie Productions, le superviseur des armes Hannah Gutierrez-Reed et le réalisateur adjoint David Halls, mais pas Baldwin.

La plainte de Schaefer affirme que Zachry et Gutierrez-Reed n’ont pas veillé à ce qu’il n’y ait pas de balles réelles dans l’arme de Baldwin. Une accusation d’homicide involontaire reste en suspens contre Gutierrez-Reed, mais ses avocats ont déclaré qu’ils s’attendaient pleinement à ce qu’elle soit disculpée.