Un médecin de Premier League exhorte à l’éducation sur l’utilisation des défibrillateurs alors que l’installation des appareils dans les installations de base commence | Actualités footballistiques

Un médecin de Premier League a exhorté « tout le monde possible » à apprendre à utiliser un défibrillateur alors que le premier des plus de 2 000 appareils fournis aux installations de base a été installé lundi.

La Premier League a annoncé en juin qu’elle financerait la fourniture de 2 000 défibrillateurs externes automatisés (DEA) dans les clubs et les installations de football de base, dans l’espoir de sauver la vie des personnes victimes d’un arrêt cardiaque soudain.

La prise de conscience du danger d’arrêt cardiaque soudain a été augmentée après l’effondrement du milieu de terrain danois Christian Eriksen lors d’un match de l’Euro 2020 en juin, avec une réanimation cardio-pulmonaire (RCR) salvatrice effectuée sur le terrain à l’aide d’un défibrillateur.

Le médecin-chef de Crystal Palace, le Dr Zaf Iqbal, représentait la Premier League lorsque le premier appareil a été installé sur un site communautaire de l’AFC Wimbledon, l’équipe de League One.

La Premier League installe plus de 2 000 défibrillateurs sur des sites locaux



« Cette initiative est vraiment la bienvenue car si vous regardez les statistiques chaque semaine, entre 12 et 16 jeunes de moins de 35 ans meurent à la suite d’un arrêt cardiaque soudain », a déclaré Iqbal. Sky Sports News.

« La majorité dans ces cas, c’est parce qu’il n’y a pas de défib à proximité.

« Nous savons que chaque minute de retard pour obtenir un défib sur le patient entraîne une diminution de 10% de la survie.

« Plus il y a de défibs disponibles et facilement disponibles, plus il y a de personnes formées en RCR et en réanimation de base, plus nous avons de chances que les gens subissent un arrêt cardiaque, ce qui leur donne les meilleures chances de survie.

« Je pense qu’il est vraiment vital que tout le monde possible, certainement chaque sortant de l’école, chaque adulte devrait savoir comment faire la RCR, devrait essayer de savoir où se trouve le défib le plus proche, parce que si vous regardez les statistiques, ils peuvent rencontrer quelqu’un avec une cardiopathie arrêter. »

La survie d’Eriksen a conduit à de nouveaux appels pour que davantage de défibrillateurs soient installés sur les sites de base.

Christian Eriksen s’est effondré lors du match du Danemark contre la Finlande et n’a survécu qu’après avoir été réanimé sur le terrain



Cependant, l’effondrement de l’ancien milieu de terrain de Tottenham ne représentait pas la première fois que les fans de football anglais étaient exposés à une telle situation, Fabrice Muamba ayant été contraint de prendre sa retraite après avoir subi un arrêt cardiaque sur le terrain pour Bolton en 2012.

« Tout le monde a pu voir l’importance des défibrillateurs le mois dernier à la suite des circonstances malheureuses où Christian Eriksen s’est effondré », a déclaré Iqbal.

« Il ne fait aucun doute que le fait qu’ils aient pu obtenir un défib sur lui dès que possible est ce qui a abouti à un résultat positif.

« C’est triste à certains égards qu’il faille quelque chose comme un incident de Christian Eriksen ou de Fabrice Muamba pour que les gens réalisent l’importance des défibs, mais c’est ainsi que le monde en est et je pense que ce n’est qu’une chose positive que la Premier League l’ait pris. à bord et fait quelque chose à ce sujet. »

Lors du lancement de l’installation du défibrillateur lundi, la FA a également dispensé une formation aux jeunes locaux en RCR.

L’entraîneur communautaire de l’AFC Wimbledon, Maddie Sweetman, a convenu avec Iqbal qu’une telle formation est cruciale pour garantir que les défibrillateurs soient pleinement utilisés.

















L’entraîneur communautaire de l’AFC Wimbledon, Maddie Sweetman, a déclaré qu’il était important de former les jeunes à l’utilisation des défibrillateurs.



« Je pense qu’il est absolument vital que nous les ayons partout où nous le pouvons vraiment », a déclaré Sweetman.

« C’est quelque chose d’intense et c’est pourquoi je pense que dès le plus jeune âge, vous devriez apprendre à les utiliser parce que c’est quelque chose qui, si vous ne savez pas comment utiliser, peut être très effrayant à affronter.

« Donc, des initiatives comme celle-ci où nous incitons les filles à essayer et à apprendre à utiliser les défibs les aideront vraiment, vraiment. »

Qu’est-ce que la RCR ?

La RCR signifie réanimation cardio-pulmonaire et est une technique médicale qui est administrée à une personne qui fait un arrêt cardiaque.

Cela se produit lorsque le cœur rencontre un problème électrique et cesse de pomper le sang dans le corps et vers le cerveau, ce qui fait perdre conscience à la personne et arrête de respirer.

Les médecins définissent cela comme une « mort clinique », qui est le début de la mort biologique, bien que la RCR puisse aider à relancer les fonctions cardiaques de la personne et à lui sauver la vie.

En administrant des compressions thoraciques et des insufflations de sauvetage, l’interprète de RCR aide à pomper le sang et l’oxygène dans le corps de la personne, prenant en charge le rôle de son cœur et de ses poumons.

Comment pratiquez-vous la RCR ?

Demandez toujours l’aide d’un professionnel en appelant le 999 avant de commencer la RCR.

Les conseils du NHS pour effectuer des compressions thoraciques sont les suivants :

Placez le talon de votre main sur le sternum au centre de la poitrine de la personne. Placez votre autre main sur votre première main et croisez vos doigts. Placez-vous avec vos épaules au-dessus de vos mains. En utilisant le poids de votre corps (pas seulement vos bras), appuyez directement de 5 à 6 cm (2 à 2,5 pouces) sur sa poitrine. En gardant vos mains sur sa poitrine, relâchez la compression et laissez la poitrine revenir à sa position d’origine. Répétez ces compressions à un rythme de 100 à 120 fois par minute jusqu’à ce qu’une ambulance arrive ou que vous soyez épuisé.

La British Heart Foundation recommande qu’en cas d’urgence, il soit préférable d’essayer de pratiquer la RCR, même en cas de doute, plutôt que de ne rien faire du tout.

Pour plus d’informations sur les cours de médecine FA qui peuvent aider à faire face à des problèmes tels que l’arrêt cardiaque et comment les traiter, visitez le FA Bootroom.