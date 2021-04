Au milieu d’un nombre croissant de cas de coronavirus à travers le pays, les médias sociaux ont été inondés de publications et de nouvelles douloureuses, y compris des cris de familles et de médecins alors que l’Inde se remet sous une deuxième vague croissante. Les travailleurs de la santé en première ligne connaissent un épuisement professionnel d’un autre type lorsqu’il s’agit de lutter contre le virus – un an entier après son enregistrement dans le pays. Même si l’Inde en est à la troisième phase de sa campagne de vaccination, elle tente également de faire face aux pénuries de vaccins, comme l’ont signalé de nombreux États. Les médecins, les travailleurs de la santé et les travailleurs de première ligne ont fait état d’épuisement professionnel et de stress en 2020 en raison de la pandémie, et ils n’ont eu aucun répit avant que cette deuxième vague ne frappe le pays.

Dans des temps aussi fatigants, un autre poste déchirant d’un travailleur de la santé décédé de Mumbai a fait le tour, soulignant une fois de plus la sombre réalité du pays.

Le Dr Manisha Jadhav, 51 ans, médecin-chef de l’hôpital Sewri TB, s’est récemment rendu sur Facebook pour publier un message de départ. Le spécialiste de la tuberculose est décédé du Covid-19 lundi soir.

S’adressant aux médias sociaux, elle a déclaré: «Peut-être dernier bonjour. Je ne peux pas vous rencontrer ici sur cette plateforme. Prends soin de tout. Le corps meurt. L’âme ne le fait pas. L’âme est immortelle (sic). »

Environ 36 heures plus tard, elle serait morte.

Le Dr Manisha est devenu le premier médecin du système de santé civique à mourir de l’infection, rapporte Temps de l’Inde.

Selon les rapports, pas moins de 18 000 médecins ont contracté Covid dans le Maharashtra et 168 sont décédés, selon l’Association médicale indienne.

Plus tôt, un appel du Dr Trupti Gilada, un spécialiste des maladies infectieuses de Mumbai, est largement partagé sur les réseaux sociaux depuis mardi.

D’une voix désespérément attirante, l’agent de santé surchargé de travail est vu dire dans la vidéo de cinq minutes: «Nous sommes impuissants, nous n’avons jamais vu une telle situation auparavant, les gens paniquent…»

Le gouvernement du Maharashtra pourrait annoncer plus de restrictions alors que l’État a été témoin d’une augmentation inquiétante du nombre quotidien de cas de Covid-19. Craignant un possible effondrement du système de santé, le ministre d’État de la Santé Rajesh Tope a déclaré que tous les ministres du cabinet avaient demandé au ministre en chef Uddhav Thackeray d’annoncer l’imposition d’un verrouillage à l’échelle de l’État.

Selon des responsables au courant des développements, il y avait une possibilité d’un verrouillage de l’État de 15 jours.

«Nous avons demandé au ministre en chef d’annoncer un verrouillage complet de l’État à partir de demain à 20 heures. C’était la demande de tous les ministres au ministre en chef, maintenant c’est sa décision », a déclaré l’ANI citant Tope mardi.

Il y a des indications que Thackeray annoncerait une décision mercredi.

