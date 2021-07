Un médecin de Mumbai enlève une pierre de la taille d’une noix de coco de la vessie d’un garçon de Kolkata et sauve la vie

Un médecin de Mumbai a effectué deux interventions chirurgicales gratuites sur un garçon de Kolkata en quinze ans. Le patient étant orphelin, les chirurgies ont été effectuées par compassion. La dernière opération a impliqué le retrait d’une pierre de la taille d’une noix de coco pesant un kilogramme de la vessie urinaire augmentée du garçon, a rapporté The Hindustan Times.

C’est pour la deuxième fois que le Dr Rajiv Redkar a sauvé la vie de Reuben Sheikh, 17 ans, né avec une maladie rare qui lui a causé une vessie exposée et un pénis malformé. La maladie, appelée Complexe Exstrophie-Epispadias (EEC), survient chez 1 naissance vivante sur 100 000. La principale complication survenant dans de tels cas implique une incapacité de la vessie à stocker l’urine ou à fonctionner normalement.

Le Dr Redkar a traité Sheikh pour cette maladie il y a près de quinze ans, alors qu’il exerçait à l’hôpital de Wadia. Il avait effectué une opération d’augmentation de la vessie et une procédure Mitrofanoff sur lui à l’époque. Alors que la première procédure est effectuée pour augmenter la taille de la vessie, la seconde consiste à créer un nouveau tube sur le ventre d’un enfant à travers lequel il peut uriner à l’aide d’un cathéter.

« Le tube était fabriqué à partir de l’appendice et reliait la vessie à un petit trou créé dans le nombril. Cependant, après son traitement, il est retourné à Calcutta et n’a pas fait de suivi », a déclaré le Dr Redkar au Hindustan Times. De tels cas nécessitent généralement une gestion à long terme, des suivis et des bilans réguliers, a déclaré le médecin.

Le Dr Redkar, qui travaille actuellement comme chirurgien pédiatre consultant à l’hôpital SL Raheja, associé de Mahim-Fortis, a été contacté par Sheikh le mois dernier, qui s’est plaint de douleurs intenses et d’une incapacité à contrôler l’urine. Suite à cela, le garçon a parcouru 2000 miles jusqu’à la clinique de Redkar, accompagné d’un tuteur local. L’opération pour enlever la pierre a été effectuée le 30 juin par le Dr Redkar avec le Dr Suresh Bhagat, urologue consultant, et le Dr Asmita Mahajan, néonatologiste consultante de l’hôpital SL Raheja, Mahim.

Ils ont retiré la pierre d’oxalate de calcium de 13,4 « de la vessie de Sheikh et ont reconstruit l’organe dans ce qu’ils ont appelé une procédure difficile. Le Dr Redkar a déclaré que, heureusement, Sheikh a répondu positivement à la chirurgie et que ses reins fonctionnent maintenant efficacement. tuteur sans argent sur lui. L’hôpital a donc accepté de le soigner gratuitement. Le Dr Reuben a ajouté que l’état du garçon aurait pu lui être fatal s’il n’avait pas été soigné.

