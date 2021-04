Alors que l’Inde a été témoin d’une hausse record de plus de 3,5 lakh de cas positifs de covid lundi, les hôpitaux de tout le pays continuent de faire face à la pénurie de lits, d’oxygène et de dispositifs de survie. Avec des centaines de vies perdues quotidiennement en raison d’un manque de ressources médicales, l’Inde est en proie à une deuxième vague mortelle de coronavirus et les médias sociaux sont inondés de cris de familles et d’agents de santé dans le but de sauver des vies. Au milieu d’une telle crise, la mort d’un autre médecin de l’Uttar Pradesh en raison du manque d’installations de ventilation met une fois de plus en évidence l’état instable du secteur de la santé dans le pays.

Le médecin-chef JK Mishra, 85 ans, de l’hôpital Swarup Rani Nehru (SRN) de Prayagraj a perdu la vie après avoir été incapable de trouver un lit de ventilation pour lui-même à l’hôpital, où il a servi pendant 50 ans. Selon rapports, Mishra a reçu un diagnostic de covid-19 le 13 avril. Suite au diagnostic, il a été admis au SRN après trois jours où il recevait son traitement.

Il aurait développé des complications à l’hôpital et les médecins lui ont conseillé d’être transféré dans un centre de ventilation. Cependant, aucune installation critique n’a pu être trouvée dans l’hôpital ou ailleurs dans la ville. Mishra a soufflé son dernier souffle au SRN devant sa femme.

S’adressant aux journalistes, le médecin urgentiste de l’hôpital SRN a déclaré que l’hôpital ne dispose que de 100 lits de ventilation et que tous étaient occupés. il n’était pas possible pour les autorités de déplacer un patient à partir de là.

L’incident pénible survient à un moment où l’Uttar Pradesh a enregistré un total de 37 944 cas de Covid-19 et 222 morts dimanche alors que le ministre en chef Yogi Adityanath a affirmé samedi que l’État ne manquait pas d’oxygène.

Plus tôt, dans un incident similaire, un médecin de Delhi qui avait été testé positif pour Covid-19 a perdu la vie vendredi en raison d’un manque d’oxygène. Le Dr Pradip Bijalwan, qui travaillait avec des sans-abri à Delhi depuis une décennie et avait également travaillé avec eux pendant la pandémie de Covid-19, a récemment été testé positif au coronavirus. Ne pouvant pas trouver de lit d’hôpital à Delhi, Bijalwan se soignait chez lui, a déclaré son collègue, activiste et ancien officier de l’IAS, Harsh Mander.

