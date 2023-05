Un médecin de l’Indiana réprimandé pour avoir parlé publiquement de l’avortement d’une fillette de 10 ans dans l’Ohio

INDIANAPOLIS (AP) – Un conseil d’administration de l’Indiana a décidé jeudi soir de réprimander un médecin d’Indianapolis après avoir découvert qu’elle avait violé les lois sur la vie privée des patients en parlant publiquement de l’avortement d’une victime de viol de 10 ans de l’Ohio voisin.

Le Conseil des licences médicales de l’État a voté que le Dr Caitlin Bernard ne respectait pas les lois sur la confidentialité lorsqu’elle a parlé à un journaliste du traitement de la jeune fille dans une affaire qui est devenue un point d’éclair dans le débat national sur l’avortement quelques jours après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe c. Wade l’été dernier.

Le conseil a cependant rejeté les accusations du procureur général républicain de l’Indiana selon lesquelles Bernard aurait violé la loi de l’État en ne signalant pas la maltraitance des enfants aux autorités de l’Indiana. Les membres du conseil ont choisi d’infliger une amende de 3 000 $ à Bernard pour les violations, rejetant une demande du bureau du procureur général de suspendre la licence de Bernard. Le conseil n’a émis aucune restriction quant à sa pratique de la médecine.

Bernard a toujours défendu ses actions et elle a déclaré jeudi au conseil d’administration qu’elle avait suivi les exigences de signalement de l’Indiana et la politique de l’hôpital en informant les travailleurs sociaux de l’hôpital de la maltraitance des enfants – et que le viol de la fille faisait déjà l’objet d’une enquête par les autorités de l’Ohio. Les avocats de Bernard ont également déclaré qu’elle n’avait divulgué aucune information d’identification sur la fille qui enfreindrait les lois sur la confidentialité.

L’Indianapolis Star a cité le cas de la jeune fille dans un article du 1er juillet qui a déclenché un tollé politique national dans les semaines après que la décision Roe v. Wade de l’été dernier a mis en vigueur une loi de l’Ohio interdisant les avortements après six semaines de grossesse. Certains médias et politiciens républicains ont suggéré à tort que Bernard avait fabriqué l’histoire, jusqu’à ce qu’un homme de 27 ans soit accusé de viol à Columbus, Ohio. Lors d’un événement à la Maison Blanche, le président Joe Biden a failli crier son indignation face à cette affaire.

Le président du conseil médical, le Dr John Strobel, a déclaré qu’il pensait que Bernard était allé trop loin en informant un journaliste de l’avortement imminent de la jeune fille et que les médecins devaient faire attention au respect de la vie privée des patients.

« Je ne pense pas qu’elle s’attendait à ce que cela devienne viral », a déclaré Strobel à propos de Bernard. « Je ne pense pas qu’elle s’attendait à ce que cette attention soit portée à ce patient. Ça faisait. C’est arrivé. »

L’avocate de Bernard, Alice Morical, a déclaré jeudi au conseil d’administration que le médecin avait signalé des cas de maltraitance d’enfants plusieurs fois par an et qu’un travailleur social de l’hôpital avait confirmé auprès du personnel de la protection de l’enfance de l’Ohio qu’il était sûr pour la fille de partir avec sa mère.

« Dr. Bernard n’aurait pas pu prévoir l’examen minutieux atypique et intense que cette histoire a reçu », a déclaré Morical. « Elle ne s’attendait pas à ce que les politiciens disent qu’elle a inventé l’histoire. »

Au milieu de la vague d’attention portée au cas de la jeune fille l’été dernier, le procureur général de l’Indiana, Todd Rokita, qui est farouchement anti-avortement, a déclaré à Fox News qu’il enquêterait sur les actions de Bernard et l’a qualifiée de « militante pour l’avortement agissant en tant que médecin ».

Le sous-procureur général Cory Voight a fait valoir jeudi que le conseil devait remédier à ce qu’il a appelé une « violation flagrante » de la vie privée des patients et au fait que Bernard n’avait pas informé le département des services à l’enfance et la police de l’Indiana du viol.

« Il n’y a eu aucun cas comme celui-ci devant le conseil », a déclaré Voight. « Aucun médecin n’a été aussi effronté dans la poursuite de son propre programme. »

Voight a demandé à Bernard pourquoi elle avait discuté du cas de la fille de l’Ohio avec le journaliste et plus tard dans d’autres interviews dans les médias plutôt que d’utiliser une situation hypothétique.

« Je pense qu’il est extrêmement important pour les gens de comprendre les impacts réels des lois de ce pays sur l’avortement », a déclaré Bernard. « Je pense qu’il est important que les gens sachent ce que les patients devront traverser en raison de la législation en cours d’adoption, et une hypothèse n’a pas cet impact. »

Le membre du conseil d’administration, le Dr Bharat Barai, s’est opposé à la conclusion que Bernard avait violé les lois sur la confidentialité, affirmant qu’elle n’avait divulgué aucune information d’identification directe protégée telle que le nom ou l’adresse de la fille. Il n’était pas d’accord avec l’opinion de la majorité du conseil selon laquelle la combinaison d’informations sur le cas rare d’une fille enceinte de 10 ans aurait pu révéler son identité.

« Nous essayons de supposer que oui, cela aurait pu être fait et peut-être que quelqu’un aurait pu le découvrir », a déclaré Barai.

Au cours de l’audience de jeudi qui a duré environ 13 heures, le bureau de Rokita a maintenu un commentaire courant sur son compte Twitter officiel, avec un message disant : « Quand Bernard a parlé de la haute priorité qu’elle accorde à la législation et à la parole au public, elle l’a fait au détriment de son propre patient. Cela montre où sont ses priorités en tant que militante plutôt qu’en tant que médecin.

Bernard s’est opposé à Voight en disant que son choix de discuter publiquement de l’affaire avait conduit aux allégations d’inconduite.

« Je pense que si le procureur général, Todd Rokita, n’avait pas choisi d’en faire son coup politique, nous ne serions pas ici aujourd’hui », a déclaré Bernard.

Les avocats du bureau du procureur général ont soulevé à plusieurs reprises des questions quant à savoir si la politique de l’employeur de Bernard, Indiana University Health, consistant à signaler les cas présumés de maltraitance d’enfants aux autorités de l’État où l’abus s’est produit était conforme à la loi de l’Indiana. Les responsables d’IU Health, qui est le plus grand système hospitalier de l’État, ont déclaré que le Département des services à l’enfance de l’Indiana ne s’était jamais opposé à la politique hospitalière.

Le conseil d’administration de l’Indiana – avec cinq médecins et un avocat présents qui ont été nommés ou reconduits par le gouverneur républicain Eric Holcomb – avait une grande latitude en vertu de la loi de l’État lui permettant d’émettre des lettres de réprimande ou de suspendre, révoquer ou mettre en probation une licence de médecin.

La loi de l’Ohio imposant une quasi-interdiction de l’avortement a été en vigueur pendant environ deux mois, avant d’être suspendue en raison d’un procès contre elle. La législature dominée par les républicains de l’Indiana a approuvé une interdiction de l’avortement à l’échelle de l’État des semaines après que le cas de la jeune fille de l’Ohio a attiré l’attention, mais les avortements ont continué d’être autorisés dans l’État en attendant une décision de la Cour suprême de l’Indiana sur la constitutionnalité de l’interdiction.

Bernard a tenté en vain de bloquer l’enquête de Rokita l’automne dernier, bien qu’un juge d’Indianapolis ait écrit que Rokita avait commis des « violations clairement illégales » des lois sur la confidentialité de l’État avec ses commentaires publics sur l’enquête sur le médecin avant de déposer la plainte de licence médicale contre elle.

Tom Davies, l’Associated Press