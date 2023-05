Un médecin de l’Indiana puni pour avoir révélé l’avortement d’une victime de viol de 10 ans

Le cas d’une victime de viol de 10 ans dans l’Ohio qui a demandé un avortement dans l’Indiana juste après l’annulation de la Cour suprême des États-Unis Roe contre Wade l’année dernière est devenu un point d’éclair majeur dans le débat politique. Jeudi, son médecin a été réprimandé et condamné à une amende pour avoir discuté de l’affaire – et les médecins craignent que cela ait un effet dissuasif sur tout type de défense des patients qui entre en conflit avec l’agenda politique des législateurs de l’État.

La commission médicale de l’Indiana a conclu que Caitlin Bernard, gynécologue-obstétricienne, avait violé les lois sur la vie privée des patientes en révélant publiquement qu’elle avait pratiqué l’avortement sans le consentement de la patiente ou de ses parents, même si elle n’a jamais nommé la patiente et n’a fourni qu’un aperçu général. du cas, comme le font généralement les médecins lorsqu’ils font de la promotion de la santé. Elle sera condamnée à une amende de 3 000 $ et à une lettre de réprimande, mais sera autorisée à conserver sa licence médicale.

C’est le résultat du procureur général républicain de l’Indiana, Todd Rokita, qui se présente à la réélection en 2024, déposant une plainte contre Bernard l’année dernière, affirmant également qu’elle n’était pas apte à exercer parce qu’elle ne s’était pas tenue « au courant de la théorie ou de la pratique professionnelle actuelle ». L’avocat de Bernard a précédemment qualifié la plainte de tentative d’intimidation des prestataires d’avortement.

Le fait que Bernard soit confronté à des conséquences professionnelles suggère qu’il existe une zone grise juridique lorsqu’il s’agit de parler de patients dans un contexte de plaidoyer, même au-delà du sujet de l’avortement, propice à l’exploitation par des acteurs politiques. Le Dr Tracey Wilkinson, professeur de pédiatrie à l’Indiana University School of Medicine qui a assisté à l’audience de Bernard devant la commission médicale jeudi, a déclaré à Vox qu’il y avait eu un long débat sur la question de savoir si Bernard avait divulgué des informations identifiables sur le patient et les témoins qui ont soutenu le contraire. .

Elle a déclaré que ses collègues à travers le pays étaient « choqués et dévastés » par la décision finale, qui a montré que « la politisation peut vraiment nous empêcher de faire notre travail ».

« Nous avons tous le devoir éthique de faire du plaidoyer », a déclaré Wilkinson. « Cela est allé si loin parce qu’il s’agissait d’avortement, mais nous avons maintenant créé un précédent et ouvert les vannes à tout clinicien faisant son travail et mettant sa licence médicale en jeu. »

Que s’est-il passé dans l’affaire Indiana

La patiente de 10 ans a demandé un avortement à Bernard dans l’Indiana quelques jours seulement après Chevreuil est tombée en juin dernier parce qu’elle n’a pas pu en obtenir dans son pays d’origine. L’Ohio avait une interdiction de déclenchement interdisant les avortements après six semaines de grossesse, avant que la plupart des gens ne sachent qu’ils sont enceintes, et elle était enceinte depuis six semaines et trois jours. (Cette interdiction a depuis été suspendue par les tribunaux, mais pourrait à nouveau entrer en vigueur.)

L’histoire, initialement rapportée par l’Indianapolis Star, est devenue virale. Le président Joe Biden a évoqué l’affaire lors d’un discours à la Maison Blanche en juillet dernier : « Dix ans – 10 ans ! – violée, enceinte de six semaines, déjà traumatisée, a été forcée de se rendre dans un autre État. Les organes de presse, cependant, se sont demandé si l’affaire était réelle, étant donné que le Star s’était appuyé uniquement sur le récit de Bernard. Les politiciens de droite, dont la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, l’ont appelé « #FakeNews ».

L’histoire a été confirmée lorsque Gerson Fuentes, 27 ans, a été inculpé dans le comté de Franklin, dans l’Ohio, après avoir avoué avoir violé la jeune fille à au moins deux reprises. Il a par la suite plaidé non coupable des accusations. Son procès se poursuivra en juillet.

Comment les médecins ont eu du mal à naviguer dans le paysage juridique post-Chevreuil



Le cas de Bernard devant la commission des licences médicales était inhabituel car il est devenu une façade dans la bataille politique nationale sur l’avortement. Rarement, voire jamais, le plus haut procureur d’un État n’intervient dans les audiences du conseil des licences médicales, et elles concernent généralement des cas où il y a un mauvais résultat pour le patient, ce qui ne s’est pas produit ici.

« Le résultat des soins que le Dr Bernard a donnés était exactement ce qu’elle fait toujours, c’est-à-dire des soins de santé compatissants et complets », a déclaré Wilkinson.

L’affaire concernait plutôt ses violations des directives de la Health Insurance Portability and Accountability Act, connue sous le nom de HIPAA, qui exige spécifiquement que les identifiants tels que le nom, la date de naissance et l’adresse soient protégés, mais interdit également la divulgation de tout identifiant unique. Bernard n’a révélé que l’âge de la jeune fille et son état de résidence, mais son audition s’est concentrée sur la question de savoir si cela aurait pu être considéré comme une information identifiable. Son employeur, Indiana University Health, a conclu l’année dernière qu’elle n’avait pas commis de violation de la loi HIPAA, mais la commission médicale a conclu le contraire.

La décision de punir Bernard a laissé les médecins de tout le pays « peur de se mettre dans le collimateur des politiciens de leur état et de sentir qu’ils pourraient être les prochains », a-t-elle déclaré. Cela s’applique dans le contexte de l’avortement, mais aussi lorsqu’il s’agit d’interdire les soins affirmant le genre pour les enfants trans.

Cela exacerbe les inquiétudes que les médecins ressentaient déjà en termes de navigation dans le patchwork de lois à travers les États-Unis après-Chevreuil, dont beaucoup incluent des exceptions très limitées aux interdictions d’avortement qui, dans la pratique, découragent les médecins d’administrer les soins médicalement nécessaires. Et cela rend d’autant plus difficile pour les médecins d’accomplir leur devoir de plaider en faveur du changement au-delà des murs du système médical.

« Je fais beaucoup de plaidoyer. Et je ne vais pas m’arrêter à la suite de cette audience », a déclaré Wilkinson. « Mais c’est pourquoi c’est un précédent si dangereux. »