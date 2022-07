Un médecin de l’Indiana menace de poursuivre le procureur de l’État pour diffamation dans l’affaire d’avortement d’une fillette de 10 ans

Un médecin de l’Indiana qui a pratiqué un avortement sur une victime de viol de 10 ans dans l’Ohio a menacé de poursuivre le procureur général de l’Indiana pour diffamation.

Le Dr Caitlin Bernard a déposé une plainte alléguant que le procureur général Todd Rokita avait fait des déclarations “fausses et trompeuses” sur sa gestion de l’affaire.

La fillette de 10 ans a été renvoyée à Bernard pour un avortement trois jours après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade.

Un médecin de l’Indiana qui a pratiqué un avortement sur une victime de viol de l’Ohio âgée de 10 ans a menacé mardi de poursuivre le procureur général de l’Indiana pour diffamation, déposant une plainte alléguant qu’il avait fait des déclarations “fausses et trompeuses” sur sa gestion de l’affaire.

L’affaire a provoqué un tollé national et un examen minutieux après que le journal Indianapolis Star a publié une histoire, basée sur le récit du Dr Indiana Caitlin Bernard, d’une fillette de 10 ans de l’Ohio qui s’est rendue dans l’Indiana pour un avortement parce qu’une loi de l’Ohio a interdit la procédure après six ans. semaines de grossesse.

Le procureur général de l’Indiana, Todd Rokita, un républicain, a déclaré la semaine dernière qu’il enquêtait pour savoir si Bernard avait respecté les lois de l’État obligeant les médecins à signaler l’interruption de grossesse et les cas présumés de maltraitance d’enfants, et si elle avait violé les lois fédérales sur la confidentialité des patients.

Rokita, dans une déclaration publiée en ligne avec une lettre adressée au gouverneur de l’Indiana, a déclaré que Bernard pourrait faire face à “des poursuites pénales et des répercussions sur les licences” si elle ne remplissait pas les rapports requis à temps.

L’Indianapolis Star a rapporté qu’il avait obtenu des documents par le biais d’une demande de documents publics montrant que Bernard avait effectivement satisfait aux exigences de divulgation dans un formulaire qu’elle avait déposé auprès du ministère de la Santé de l’Indiana et du ministère des Services à l’enfance de l’Indiana.

Les avocats de Bernard ont déposé une plainte contre Rokita mardi, demandant des dommages-intérêts non spécifiés pour les frais de sécurité, les frais juridiques, l’atteinte à la réputation et la détresse émotionnelle, et donnant à l’État 90 jours pour répondre avant d’intenter potentiellement une action en diffamation.

La réclamation disait:

Les déclarations fausses et trompeuses de M. Rokita au sujet de l’inconduite présumée du Dr Bernard dans sa profession constituent une diffamation en soi.

Dans un communiqué, un porte-parole du bureau de Rokita a qualifié l’allégation de “tentative de détourner l’attention du travail important du bureau, y compris le devoir de déterminer si les praticiens ont violé les normes d’exercice de leur profession, ainsi que les normes fédérales et étatiques”. lois.”

La fillette de 10 ans a été renvoyée à Bernard pour un avortement trois jours après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, la décision historique de 1973 qui légalisait l’avortement dans tout le pays. Après la chute de Roe, une loi de l’Ohio est entrée en vigueur interdisant l’avortement avant que la plupart des femmes ne sachent qu’elles sont enceintes et a interdit à la fille de se faire avorter dans l’État.

L’histoire est devenue virale, avec des militants du droit à l’avortement et même le président américain Joe Biden, présentant l’affaire comme un exemple des conséquences de l’inversion de Roe v. Wade, tandis que les opposants à l’avortement ont mis en doute la véracité du rapport de l’Indianapolis Star.

Le 13 juillet, un homme de l’Ohio a été accusé d’avoir violé la fillette de 10 ans qui s’était rendue dans l’Indiana pour un avortement, corroborant l’histoire.