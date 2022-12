Un médecin de l’Indiana abandonne ses poursuites contre le procureur général

INDIANAPOLIS (AP) – Un médecin de l’Indiana a abandonné une action en justice visant à empêcher le procureur général de l’État d’enquêter sur elle après qu’elle ait avorté un enfant de 10 ans de l’Ohio qui a été violé.

Les avocats du Dr Caitlin Bernard d’Indianapolis ont volontairement rejeté le procès intenté le mois dernier contre le procureur général républicain de l’Indiana, Todd Rokita, selon les documents déposés jeudi. Le procès a fait valoir que le bureau de Rokita justifiait à tort l’enquête par des plaintes de consommateurs “frivoles” soumises par des personnes n’ayant aucune connaissance personnelle du traitement de la jeune fille.

La juge du comté de Marion, Heather Welch, a décidé que Rokita pouvait continuer à enquêter sur Bernard, une décision prise deux jours après que le procureur général a demandé au conseil des licences médicales de l’État de discipliner le médecin. Rokita a allégué que Bernard avait violé la loi de l’État en ne signalant pas la maltraitance de la jeune fille aux autorités de l’Indiana et enfreint les lois sur la confidentialité des patients en informant un journaliste d’Indianapolis Star du traitement de la jeune fille.

Mais Welch a également statué le 2 décembre que Rokita avait fait à tort des commentaires publics sur l’enquête sur Bernard avant de déposer la plainte auprès de la commission médicale. Le juge a écrit que les déclarations de Rokita “sont clairement des violations illégales de l’exigence de la loi sur les enquêtes sur les licences selon laquelle les employés du bureau du procureur général maintiennent la confidentialité sur les enquêtes en cours jusqu’à ce qu’ils soient renvoyés à des poursuites”.

Après que le journal ait cité cette affaire dans un article du 1er juillet sur des patientes se rendant dans l’Indiana pour des avortements en raison de lois plus restrictives ailleurs, Rokita a déclaré à Fox News qu’il enquêterait sur les actions de Bernard, la qualifiant de “militante pour l’avortement agissant en tant que médecin”.

L’avocate de Bernard, Kathleen DeLaney, a soutenu que les abus de la jeune fille avaient été signalés à la police de l’Ohio et aux responsables des services de protection de l’enfance avant que le médecin ne voie l’enfant. Un homme de 27 ans a été accusé à Columbus, Ohio, d’avoir violé la jeune fille. Les archives publiques obtenues par l’Associated Press montrent également que Bernard a respecté la période de déclaration de trois jours requise par l’Indiana pour un avortement pratiqué sur une patiente de moins de 16 ans.

DeLaney a également déclaré jeudi dans un communiqué que leur attention s’était déplacée vers la plainte auprès de la commission des licences et qu’ils continueraient à “défendre le Dr Bernard et sa licence médicale contre les attaques sans fondement de Rokita”.

“Les actions de Rokita ont créé un dangereux précédent mettant en péril la fourniture de soins légaux aux patients et mettant en péril la confidentialité des dossiers médicaux des patients”, a déclaré DeLaney. “Et Rokita continue de prendre ces mesures aux frais des contribuables.”

Le bureau de Rokita n’a pas immédiatement répondu jeudi à une demande de commentaire.

___

Arleigh Rodgers est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Arleigh Rodgers sur Twitter à https://twitter.com/arleighrodgers

Arleigh Rodgers, l’Associated Press