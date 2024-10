Un médecin de l’Alberta tire la sonnette d’alarme après que 7 patients aient contracté une infection suite à une transplantation d’organe

Une maladie plus communément associée aux tranchées de la Première Guerre mondiale, et que l’on retrouve parfois dans les camps de réfugiés, a été détectée chez plusieurs patients en Alberta ayant reçu une greffe d’organe.

Bartonella quintana, une infection causée par les poux de corps, a été détectée chez sept receveurs de greffe d’organe en Alberta depuis 2022, selon le Dr Dima Kabbani, médecin spécialiste des maladies infectieuses transplantées qui a traité les patients.

« C’était assez alarmant pour nous, surtout que nous savons que cette bactérie peut provoquer un type d’infection plus grave, car elle peut parfois affecter votre valvule cardiaque ou certains des principaux organes », a déclaré Kabbani.

« Nous avons été surpris de constater ce type d’infection en Alberta. »

La maladie, qui se présente sous la forme de lésions cutanées, a été transmise aux receveurs d’organes par leurs donneurs, qui étaient tous des personnes sans abri et qui avaient elles-mêmes été infectées.

Le Dr Dima Kabbani est médecin spécialiste des maladies infectieuses et des transplantations. (Sam Martin/CBC)

« Cela indique que la bactérie se trouve en réalité autour d’individus sans logement. Cela vous révèle donc un problème de santé publique plus important », a déclaré Kabbani.

« Si ces personnes avaient eu accès uniquement à de l’eau pour laver leurs vêtements ou prendre une douche, nous n’aurions pas dû voir ce type d’infection chez les personnes sans logement en Alberta. »

Kabbani a déclaré avoir alerté Santé Canada, qui a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre à CBC News dans les délais. Kabbani a récemment écrit un article pour l’American Journal of Transplantation comme moyen d’alerter d’autres programmes de transplantation au Canada et dans le monde.

Quant aux patients, Kabbani a déclaré que tous les sept avaient été traités avec des antibiotiques et se sont rétablis.

REGARDER | Les patients contractent des maladies à la suite d’une transplantation d’organe : Maladie transmise par les poux de corps découverte chez 7 receveurs de greffe d’organe en Alberta Les responsables de la santé de l’Alberta affirment que sept personnes ont été infectées par Bartonella quintana, également connue sous le nom de « fièvre des tranchées » depuis 2022, toutes des receveurs d’organes qui se retrouvaient sans abri. Les experts examinent désormais les donneurs et les receveurs non hébergés pour arrêter la propagation.

Dr Carl Boodman, médecin spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste, qui a rédigé un article de synthèse pour l’Open Forum Infectious Diseases sur les cas de l’Alberta, a déclaré que la maladie n’apparaît pas souvent dans les situations de transplantation.

« C’est nouveau… Cela n’a pas vraiment été décrit auparavant. Ou si cela a été décrit, cela l’a été extrêmement rarement », a-t-il déclaré.

Il a toutefois souligné que les transplantations d’organes sont cruciales pour les patients.

« Nous n’avons pas l’intention que ces cas limitent les transplantations d’organes. Il s’agit d’un service qui sauve la vie de nombreuses personnes », a-t-il déclaré.

« Ce que nous espérons, c’est que les donneurs présentant des facteurs de risque de Bartonella quintana soient reconnus rapidement afin que les gens sachent que les receveurs peuvent courir un risque accru. »

Les organisations ne sont pas surprises

La nouvelle de la situation n’est pas surprenante pour Marliss Taylor, infirmière autorisée et directrice de Streetworks, un programme de réduction des méfaits d’Edmonton.

« Quand il n’y a pas beaucoup d’espaces de douche disponibles, ou la possibilité d’obtenir des vêtements propres, il peut être très difficile de maintenir votre hygiène de quelque manière que ce soit », a-t-elle déclaré.

Marliss Taylor est la directrice de Streetworks. (Sam Martin/CBC)

Un centre d’hygiène à Edmonton avec des toilettes et des douches fermé à la fin du mois d’août.

« C’est la perte d’une autre ressource que les gens utiliseraient pour pouvoir maintenir leur propre propreté », a déclaré Taylor.

Tricia Smith, directrice exécutive de Radius Community Health and Healing à Edmonton, a déclaré que des poux de corps ont été trouvés chez les populations sans abri.

« Tant qu’il n’y aura pas un véritable effort concerté, un effort cohérent au niveau de la population, c’est ce que nous continuerons de voir », a-t-elle déclaré.

Nouvelles directives AHS

Les services de santé de l’Alberta n’ont mis personne à disposition pour une entrevue.

Dans une déclaration à CBC News, AHS a déclaré que ses programmes de dons et de transplantations donnent la priorité à la sécurité et au bien-être des donneurs et des receveurs.

« De nouvelles directives garantissent désormais que les donneurs non hébergés et leurs receveurs sont testés trois, six et 12 mois après la transplantation », indique le communiqué.

Kabbani a déclaré qu’elle pensait que ce scénario pourrait devenir plus courant à l’avenir.

« Avec le problème des surdoses de drogues en Amérique du Nord, nous voyons beaucoup plus de donneurs mourir d’une surdose et ces individus, en raison de leur dépendance, ne sont parfois pas hébergés ou n’ont pas de logement stable, donc ils sont dans une situation plus difficile. risque d’être infecté », a-t-elle déclaré.