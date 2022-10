Un médecin de la télévision n’a pas fait part de ses inquiétudes concernant une infirmière accusée du meurtre de sept bébés

Un médecin de la télévision n’a pas fait part de ses inquiétudes au sujet d’une infirmière accusée du meurtre de sept bébés parce qu’on lui avait dit de ne pas faire d’histoires, a déclaré un tribunal.

Le Dr Ravi Jayaram a déclaré que lui et ses collègues étaient de plus en plus inquiets des liens de Lucy Letby avec une série d’effondrements “très inhabituels et apparemment inexplicables”.

Mais il a ajouté : « À l’époque, on nous disait qu’il ne fallait vraiment pas dire de telles choses et ne pas faire de bruit.

“J’ai suggéré que cela aurait pu se produire – je n’avais aucune preuve tangible.”

Le pédiatre, vu dans This Morning et The One Show, témoignait lors du procès de Letby devant le tribunal de Chester.

Letby, 32 ans, de Hereford, nie avoir tué et tenté d’en tuer dix autres entre juin 2015 et juin 2016 à l’hôpital de la comtesse de Chester.

Le Dr Jayaram est apparu sur This Morning, The One Show et a co-présenté Born Naughty de Channel 4.

Le procès se poursuit.