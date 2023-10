Alors que les experts médicaux se préparent à une augmentation potentielle des cas de grippe, de VRS et de COVID au milieu de la haute saison virale cet hiver, à quoi devez-vous faire attention en ce qui concerne les symptômes ?

Un médecin de la région de Chicago a déclaré avoir remarqué des changements dans les symptômes les plus courants signalés par ses patients lorsqu’ils ont contracté le virus COVID-19 cet automne.

Le Dr Chantel Tinfang, médecin de famille au centre de santé Sengstacke de l’hôpital Provident du comté de Cook, a noté que les patients qui n’ont pas reçu le rappel d’automne, mais qui ont peut-être été vaccinés ou vaccinés il y a environ un an, « présentent toujours des symptômes ». et ils tombent vraiment malades.

“J’ai prescrit des médicaments ces dernières semaines pour traiter certains patients parce qu’ils ne s’amélioraient pas vraiment après être restés à la maison”, a déclaré Tinfang.

Les personnes qui contractent la COVID peuvent présenter un large éventail de symptômes, y compris les plus courants énumérés ci-dessous, tels que définis par le CDC:

Fièvre ou frissons

Toux

Essoufflement ou difficulté à respirer

Fatigue

Douleurs musculaires ou corporelles

Mal de tête

Nouvelle perte de goût ou d’odorat

Mal de gorge

Congestion ou nez qui coule

Nausées ou vomissements

Diarrhée

Mais Tinfang a noté que, de manière anecdotique, les cas récents qu’elle a vus faisaient état de moins de fièvre, de courbatures et de frissons, et davantage de maux de gorge, de fatigue et de toux.

“Nous voyons encore certains patients souffrir d’une perte d’appétit, d’une perte de goût ou d’odorat. Cela dépend donc”, a-t-elle déclaré. “Une patiente était juste très, très fatiguée. Comme si elle ne pouvait pas vraiment faire grand-chose. Et c’est à ce moment-là que vous savez… c’est différent. Il ne s’agit pas seulement de toux et d’essoufflement. Nous le voyons toujours.”

Elle a suggéré de consulter votre médecin si vos symptômes ne commencent pas à s’améliorer en dehors de la période d’isolement recommandée.

“Parfois, les symptômes peuvent persister, et c’est le signe que nous devons réellement agir”, a déclaré Tinfang. “Mais certaines personnes vont de l’avant et récupèrent simplement en buvant des liquides et en se reposant.”

Les directives d’isolement n’ont pas changé depuis mai, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Ceux dont le test est positif au COVID-19 sont priés de rester chez eux pendant au moins cinq jours et de s’isoler. Le CDC note que les gens sont « probablement les plus contagieux au cours de ces cinq premiers jours ».

Ceux qui présentent des symptômes légers peuvent mettre fin à l’isolement après le cinquième jour s’ils n’ont pas de fièvre pendant 24 heures, sans utiliser de médicaments contre la fièvre, mais ceux qui souffrent de maladies plus modérées ou plus graves devront peut-être attendre jusqu’au jour 10. Ceux qui présentent des symptômes légers peuvent ne s’améliore pas, il faut également attendre que ces symptômes s’améliorent et qu’ils soient sans fièvre pendant 24 heures.

Mais les personnes atteintes d’une maladie plus grave peuvent également souhaiter consulter leur médecin avant de mettre fin à l’isolement et pourraient avoir besoin d’un test viral pour mettre fin à leur période d’isolement, selon les directives.

Le CDC note que « certaines personnes qui ont été infectées par le virus qui cause le COVID-19 peuvent ressentir des effets à long terme de leur infection, connus sous le nom de conditions de COVID longue ou post-COVID (PCC). »

Les conditions et symptômes comprennent un large éventail de problèmes de santé, qui peuvent durer « des semaines, des mois ou des années », selon l’agence.

“La plupart des personnes atteintes du COVID-19 s’améliorent quelques jours à quelques semaines après l’infection, donc au moins quatre semaines après l’infection est le début de la période à laquelle un long COVID peut être identifié pour la première fois”, déclare le CDC.

Mais ce que Tinfang a remarqué à propos du statut vaccinal semble être conforme à un récent rapport du ministère de la Santé publique de l’Illinois.

À la fin de l’été, les autorités ont approuvé plans mis à jour qui ont une seule cible, un descendant omicron nommé XBB.1.5. Ils vaccins remplacés qui ciblait la souche originale du coronavirus et une version omicron beaucoup plus antérieure. Le mois dernier, le CDC a recommandé les nouvelles injections à toute personne âgée de 6 mois et plus.

Les Américains sont invités à recevoir différentes itérations de vaccins depuis plus de deux ans et demi. Cette année, les décès et les hospitalisations dus au COVID-19 sont tombés à des niveaux inférieurs à ceux des trois années précédentes.

Les cas restent faibles par rapport à les premiers mois de la pandémie. Malgré cela, les responsables de la santé affirment qu’environ 18 000 hospitalisations et 1 200 décès sont encore signalés chaque semaine.

Vendredi, le département de la santé de l’Illinois a signalé que les hospitalisations étaient en hausse dans au moins six comtés de l’État, malgré une tendance globale à la baisse des hospitalisations au cours des dernières semaines, selon le ministère de la Santé de l’Illinois. Suivi national des données COVID du CDC pour la semaine se terminant le 14 octobre.

“Les études ont constamment montré que les vaccins contre le COVID-19 réduisent le risque de contracter un COVID-19 symptomatique et améliorent la protection contre les maladies graves, l’hospitalisation et la mort”, a déclaré l’IDPH dans un communiqué. “De nouvelles preuves apparaissent également selon lesquelles ils peuvent vous protéger contre la COVID longue et les vaccins contre la grippe protègent également contre les maladies cardiaques.”