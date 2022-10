Un médecin de la Colombie-Britannique aurait fait partie d’une pendaison d’effigie anti-vax face à une éventuelle discipline – Kelowna Capital News

Les visages du premier ministre John Horgan et du ministre de la Santé Adrian Dix sur des effigies suspendues par le cou lors d’un événement anti-vaccin à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique le 9 décembre 2021. (Photo gracieuseté de Facebook/Anne O’Neil)

Un médecin de famille de la Colombie-Britannique soupçonné d’avoir diffusé de fausses informations sur le COVID-19 et d’avoir participé à une manifestation violente contre les dirigeants provinciaux pendant la pandémie fait l’objet d’une enquête par le collège de réglementation.

Le Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique a annoncé le 29 septembre qu’il tiendra une audience disciplinaire contre le Dr Daniel Yoshio Nagase.

Nagase aurait déclaré publiquement que l’ivermectine est un traitement sûr et efficace pour le COVID-19 et que les vaccinations ne sont pas sûres, entre autres déclarations trompeuses et inexactes.

On pense également qu’il a fait certaines de ces déclarations lors d’un événement anti-carte de vaccination à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique le 9 décembre 2021, où des manifestants ont accroché des effigies du premier ministre John Horgan et d’autres ministres provinciaux par le cou. L’événement a été annoncé comme le 75e anniversaire des procès de Nuremberg et a comparé les responsables canadiens à ceux qui président l’Allemagne nazie.

Nagase n’est plus inscrit au Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique, mais peut toujours faire face à des mesures disciplinaires pour les actions qu’il a prises pendant qu’il l’était.

Une date d’audience sera affichée sur le site Web de l’Ordre lorsqu’elle sera fixée.

-Avec des fichiers de Jake Romphf

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Colombie-BritanniqueCoronavirusMédecinsParlement