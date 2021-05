Un médecin de Kolkata tombe en panne pendant Facebook Live et déclare qu’il est «  difficile de voir les décès de patients  »

L’Inde est en proie à la deuxième vague de coronavirus et les médias sociaux sont inondés d’histoires déchirantes et d’appels SOS. Les travailleurs de la santé en première ligne connaissent un épuisement professionnel d’un autre type lorsqu’il s’agit de lutter contre le virus – un an entier après son enregistrement dans le pays. Même si l’Inde en est à la troisième phase de sa campagne de vaccination, elle tente également de faire face aux pénuries de vaccins, comme l’ont signalé de nombreux États. Les médecins se sont tournés vers une plateforme sociale pour exprimer leur tristesse et leur chagrin face à la situation.

Dans une autre vidéo récente déchirante, un médecin de Kolkata a été vu en train de s’effondrer lors d’une vidéo en direct sur Facebook discutant de la peur du coronavirus. Prenant la vidéo, le Dr Anirban Biswas, un pneumologue, a exhorté les gens à se faire soigner dès les premiers symptômes de la covid-19. il a raconté comment le moindre retard dans le traitement cause des décès sans fin et la situation empire pour les personnes âgées et les personnes âgées.

Tout en discutant de la nécessité d’un traitement en temps opportun, le Dr Biswas a exprimé sa peur face à l’état déchirant de la situation actuelle par rapport à l’année dernière. Il a déclaré qu’il était «souvent confronté à de graves épuisements» et qu’il ne savait pas combien de temps cela continuerait. Tout en parlant, le Dr Biswas est vu pleurer les mains jointes. Il a exhorté les citoyens à adhérer strictement aux normes covid pour laisser passer cela et chercher immédiatement intervention médicale pour les membres âgés de la famille.

On le voit souvent répéter que l’état des médecins cette année est pire que l’année dernière, avec tant de patients mais pas assez d’installations. «Cela fait mal de ne pas pouvoir sauver des vies», répète-t-il.

Ce n’est pas la première fois qu’un médecin se rend sur des plateformes de médias sociaux pour attirer les gens. Plusieurs médecins ont également partagé comment leur année avait été, et comment faire face à la vague.

«S’il vous plaît, portez des masques. Je ne sais pas pour les autres, mais je suis physiquement et mentalement épuisé par des quarts de travail fous et j’appelle plus de morts que je ne l’ai fait pendant toutes mes années de service combinées. Si vous ne vous souciez toujours pas, veuillez entrer dans les unités COVID en tant que proxy. Merci », lit-on dans un tweet de Dipshikha Ghosh, médecin en soins intensifs.

Vers la fin, le Dr Biswas a également souligné l'importance de la compassion et de l'humanité en ces temps difficiles. Il a demandé aux internautes de ne pas abandonner les familles qui souffrent de maladies infectieuses et les isoler complètement, le temps nous oblige à rester et à agir ensemble.

Les données supportant le masquage sur lesquelles je jure, c’est que je n’ai pas été testé positif même une fois après avoir travaillé dans des unités covid depuis qu’il nous a frappés l’année dernière. J’ai perdu de la peau en enlevant le ruban adhésif autour de mon masque, ma peau s’est aggravée par un usage intensif du masque, ma tête et mon visage me faisaient mal mais + – Docteur (@DipshikhaGhosh) 12 avril 2021

Un autre appel du Dr Trupti Gilada, spécialiste des maladies infectieuses de Mumbai, est largement diffusé sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines.

D’une voix désespérément attirante, l’agent de santé surchargé de travail est vu dire dans la vidéo de cinq minutes: «Nous sommes impuissants, nous n’avons jamais vu une telle situation auparavant, les gens paniquent…».

