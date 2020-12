Le médecin héros a décrit le moment où elle a détecté la deuxième vague Covid-19 d’Australie du Sud en testant un patient qui n’a toussé que deux fois.

Dharminy Thurairatnam travaillait au service des urgences de l’hôpital Lyell McEwin d’Adélaïde le 13 novembre lorsqu’une femme de 81 ans a déclaré se sentir « un peu mal et un peu faible ».

Le Dr Dharminy, qui a déménagé en Australie depuis son Singapour natal l’année dernière, a déclaré que la femme ne montrait aucun signe du virus avant de tousser deux fois.

Le médecin junior a déclaré qu’il valait « mieux prévenir que guérir » et a immédiatement testé la femme âgée pour le coronavirus.

Le Dr Dharminy, qui n’a pas vu son mari et ses deux jeunes enfants depuis mars en raison de la fermeture des frontières internationales, a déclaré qu’elle était émerveillée par les éloges qu’elle a reçus.

« Elle était à un stade très précoce et j’apprécie qu’elle voulait s’assurer que tout allait bien », a déclaré le Dr Thurairatnam aux journalistes mercredi.

«Lors de ma consultation avec elle, j’ai remarqué qu’elle toussait et je voulais sortir l’écouvillon… sachant que le covid est une chose importante qui se passe maintenant.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’elle revienne positive – c’était la dernière chose dans mon esprit. Nous n’avons pas eu de transmission communautaire.

Le Dr Dharminy a déclaré qu’elle avait renvoyé la femme parce qu’elle se sentait mieux, avant que le résultat du test ne redevienne positif.

«Je rentrais chez moi en voiture, je me suis dit« est-ce que ça pourrait être une erreur de laboratoire? mais ensuite ils ont refait son test, il est redevenu positif.

Le Dr Dharminy a déclaré que le virus n’aurait pas pu être contenu sans la coopération des Australiens du Sud

La patiente âgée et son mari avaient attrapé le virus de leur fille, qui travaille comme femme de ménage à l’hôtel Peppers Waymouth Adelaide – où l’épidémie a commencé.

Leur fille, sans savoir qu’elle était infectée, a transmis le virus à au moins 15 proches, qui travaillent dans les medi-hôtels, les soins aux personnes âgées et les prisons.

«À l’heure actuelle, tous les pionniers de la pandémie de coïncidence sont eux-mêmes un héros ou une héroïne», a-t-elle déclaré.

«Je ne m’attendais pas à autant d’appréciation et à toutes les réponses chaleureuses de tout le monde. Je suis vraiment bouleversé et touché et je ne m’y attendais pas.

«Les Australiens du Sud et le gouvernement de l’État ont joué un rôle crucial ici», a-t-elle déclaré.

Le Dr Dharminy, diplômé de la faculté de médecine en 2006, avait mal à la gorge mais a renvoyé deux résultats de test négatifs. En photo avec son mari

‘Pour les voir debout longtemps [testing clinic] faire la queue sous le soleil brûlant, faire ce qu’ils doivent faire est incroyable.

«Je n’ai pas de mots pour décrire à quel point les habitants de l’Australie du Sud ont été merveilleux.

L’Australie du Sud est restée quatre jours sans nouveau cas de coronavirus lié au cluster Parafield préoccupant qui a émergé le mois dernier.

L’épidémie s’élève toujours à 33, dont seulement 10 sont toujours considérées comme des infections actives.

Environ 1000 contacts étroits restent en quarantaine, mais ce nombre a considérablement chuté, passant de près de 6000.

Le directeur de la santé publique, Nicola Spurrier, a déclaré que chaque jour sans nouvelle infection était une bonne nouvelle, mais a averti que le coronavirus avait une période d’incubation de 14 jours.

Elle a dit qu’il était encore possible que certaines personnes qui étaient entrées en contact avec le virus n’aient pas encore été localisées.

« Jusqu’à ce que nous ayons terminé les deux cycles d’incubation complets, la pression est toujours présente, mais aussi l’obligation pour les gens de se faire tester », a déclaré le professeur Spurrier.

