Un médecin de Géorgie accusé d’avoir décapité un bébé pendant l’accouchement

**AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEMENT : Cette histoire est de nature graphique**

Deux jeunes parents en voie de disparition exposent un cauchemar horrible et inimaginable après que leur enfant a été décapité dans l’utérus, et maintenant l’hôpital où cela s’est produit nie tout acte répréhensible et prend ses distances avec le médecin accusé d’avoir bâclé l’accouchement.

Selon le Presse associée, Jessica Ross et Treveon Isaiah Taylor Sr. a déposé une plainte contre le Dr Tracey St. Julian et le Southern Regional Medical Center, un hôpital de Riverdale, en Géorgie, où le couple s’est rendu le 9 juillet pour avoir leur fils, Treveon Isaiah Taylor Jr.

Le procès indique que pendant le travail, le bébé est resté coincé en raison d’une dystocie de l’épaule et St. Julian a essayé pendant des heures d’accoucher par voie vaginale. Selon l’avocat Roderick Edmond, qui est également médecin, le médecin a appliqué une « force ridiculement excessive » sur la tête et le cou du bébé lors de la tentative ratée.

Si tout cela n’était pas assez flagrant, la poursuite accuse St. Julian et l’hôpital d’essayer de tout dissimuler en omettant d’informer les parents de ce qui s’est passé, en les encourageant à ne pas enquêter plus avant et en mettant en scène le corps de l’enfant pour regarder comme si sa tête était toujours attachée.

Renard 5 Atlanta rapporte que peu avant minuit, la décision a été prise d’effectuer une césarienne, et le corps du nourrisson a été livré, mais la tête a été libérée par voie vaginale.

Le procès prétend que le Dr St. Julian n’a pas parlé à Ross et à sa famille de la décapitation lorsqu’elle leur a parlé vers 5 heures du matin le 10 juillet. Le procès prétend également que l’hôpital a découragé Ross et le père du bébé, Treveon Taylor Sr., de demander une autopsie, affirmant qu’une autopsie gratuite n’était pas une option pour eux dans les circonstances.

Au lieu de cela, ils auraient encouragé le couple à faire incinérer leur fils au lieu d’être envoyé dans un salon funéraire, apparemment pour dissimuler ce qui s’était passé.

Lorsque Ross et Taylor ont demandé à voir et à tenir leur enfant, le bébé aurait été étroitement enveloppé dans une couverture avec sa tête « appuyée sur le dessus de son corps » pour dissimuler le fait qu’il a été décapité, ajoute Renard 5.

AP a rapporté que Kimberly Golden-Benner, porte-parole de Southern Regional, a identifié St. Julian comme membre d’un groupe de soins de santé appelé Premier Women’s OBGYN, mais a souligné qu’elle est pas un employé de l’hôpital.

Voici la déclaration complète de l’hôpital:

« Nos pensées et nos prières les plus sincères accompagnent la famille et toutes les personnes touchées par cet événement tragique. Nos prières accompagnent également l’équipe dévouée de médecins, d’infirmières et du personnel du Southern Regional Medical Center qui a soigné ce patient. « Alors que nos plus sincères condoléances vont à la famille, le Southern Regional Medical Center nie les allégations d’actes répréhensibles dans la plainte faisant référence à l’hôpital. En raison des lois sur la confidentialité des patients et de la loi HIPAA, nous ne sommes pas en mesure de discuter des soins et du traitement de patients spécifiques, mais nous pouvons affirmer que ce malheureux décès de nourrisson s’est produit in utero avant l’accouchement et la décapitation. L’hôpital a volontairement signalé le décès au bureau du médecin légiste du comté de Clayton et coopère à toutes les enquêtes. Étant donné que cette affaire fait l’objet d’un litige, nous ne pouvons pas fournir de déclarations supplémentaires. « Dr. St Julian n’est pas et n’a jamais été un employé de l’hôpital. « Notre engagement est de fournir des soins compatissants et de qualité à chaque patient, et cette perte est déchirante pour toutes les personnes impliquées. »

Donc, fondamentalement, HIPAA ne permettra pas à l’hôpital de discuter des détails sur les «soins» fournis à Ross, Taylor et leur fils, à l’exception de la partie qui dégage prétendument l’hôpital de toute responsabilité. J’ai compris.

Selon les avocats représentant la famille, Ross et Taylor ont finalement été informés de la décapitation par le salon funéraire, et non par l’hôpital ou le médecin qui a accouché du bébé. Pendant ce temps, le département de police du comté de Clayton a confirmé mercredi qu’il avait ouvert une enquête sur la mort de l’enfant.