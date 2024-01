Un médecin de Gaza décrit les conditions dans son hôpital débordé alors que les forces israéliennes avancent

Un chirurgien travaillant à l’hôpital européen dans le sud de la bande de Gaza, l’un des rares établissements de santé encore en activité dans le pays. territoire palestinien déchiré par la guerreraconte à CBS News qu’il devient de plus en plus difficile de soigner les patients alors que les civils déplacés d’ailleurs dans l’enclave fuient vers l’établissement pour chercher refuge.

Les Forces de défense israéliennes ont lancé une nouvelle offensive vers la ville méridionale de Khan Younis, où se trouve l’hôpital européen, selon l’agence de presse Reuters. La ville est inondée depuis des semaines par des milliers de Palestiniens déplacés du nord et du centre de Gaza, alors que Tsahal les a exhortés à chercher refuge plus au sud.

Le Dr Ahmed El-Mokhallati, un chirurgien possédant la double nationalité irlandaise et palestinienne, a déclaré vendredi à CBS News dans un message vocal que “l’ensemble du système s’est effondré”, alors que le personnel débordé tente de prendre en charge un nombre croissant de patients et de personnes déplacées. à l’Hôpital Européen. Il a déclaré que lui et les milliers de personnes rassemblées dans l’établissement pouvaient entendre les combats se rapprocher chaque nuit.

Des Palestiniens se mettent à l’abri des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, devant l’hôpital européen de Khan Younis, le 26 décembre 2023. Hatem Ali/AP



“C’est généralement une capacité de 240 lits”, a déclaré El-Mokhallati à CBS News à propos de l’hôpital. “Nous avons augmenté la capacité d’accueil à 370 en ouvrant un hôpital de campagne dans le parking. Actuellement, nous avons environ 1 000 patients dans cet hôpital.”

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



“Le personnel médical n’est pas en mesure d’arriver jusqu’ici. Ceux qui arrivent ici risquent de se retrouver coincés à tout moment. Ajoutez à tout cela le nombre de civils réfugiés à l’intérieur de l’hôpital, qui était d’environ 20 000 personnes, disent-ils. [staff] j’ai recommencé à ressentir, ce n’est pas sûr”, a déclaré le médecin.

Mercredi, CBS News le producteur Marwan al-Ghoul avait rapporté qu’un échange de tirs avait eu lieu entre les FDI et les forces du Hamas au complexe de l’hôpital Al Nasser, le plus grand établissement médical en activité à Khan Younis, et que les forces israéliennes s’étaient retirées à environ trois kilomètres de l’hôpital.

Une mère palestinienne blessée et sa fille sont amenées à l’hôpital Nasser pour y être soignées suite aux attaques israéliennes à Khan Yunis, à Gaza, le 19 janvier 2024. Belal Khaled/Anadolu/Getty



L’armée israélienne soutient depuis longtemps que les combattants du Hamas opèrent depuis l’intérieur d’Al Nasser.

El-Mokhallati a déclaré à CBS News que les combats autour d’Al Nasser avaient conduit encore plus de personnes à fuir cet établissement pour se réfugier dans son propre hôpital, plus petit.

“Ces derniers jours, l’hôpital Nasser était complètement bloqué et de nombreux bombardements et tirs ont eu lieu autour de l’hôpital, ce qui a poussé les patients à quitter l’hôpital en direction de l’hôpital européen de Gaza”, a-t-il déclaré. “Nous entendons des chars continus se déplacer à proximité des hôpitaux. Nous entendons les bombardements continus, les coups de feu… les bombardements ne sont pas loin de l’hôpital.”



Israël et le Hamas conviennent d’un accord sur les médicaments pour les otages et l’aide palestinienne

L’hôpital européen, qui a déjà du mal à faire face, est également confronté à un manque de personnel de plus en plus grand, les employés craignant d’être isolés de leurs familles à mesure que l’armée israélienne avance.

“Le personnel médical ne se sent absolument pas en sécurité et ne se sent pas en sécurité lorsqu’il se rend à l’hôpital, laissant ses familles”, a déclaré El-Mokhallati, “car à tout moment, les chars israéliens et Tsahal peuvent s’approcher très près de l’hôpital et le maintenir totalement isolé”. du reste du sud de Gaza.”

“La situation est littéralement terrifiante, horrible, quoi que vous puissiez décrire ne suffit pas à vous dire ce qui se passe”, a-t-il ajouté.

L’armée israélienne insiste sur le fait qu’elle prend toutes les mesures possibles pour minimiser les pertes civiles et accuse les dirigeants de longue date du Hamas à Gaza d’utiliser la population civile comme boucliers humains. Le Hamas, désigné organisation terroriste par Israël, les États-Unis et l’Union européenne, a un historique documenté de dissimulation d’armes et de combattants autour des infrastructures civiles.

La pression exercée par les États-Unis pour qu’Israël réduise l’impact sur les civils palestiniens de son offensive à Gaza, déclenchée par la brutale attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, s’est régulièrement intensifiée, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Tsahal ont ont juré de remplir leur mission détruire le Hamas, et a prévenu que cela pourrait prendre au moins jusqu’à la fin de cette année.