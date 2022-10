Un médecin de famille se joint au campus d’Ottawa de l’Hôpital Morris – Shaw Local

Le médecin de famille Jeffrey Tanzi, DO, s’est joint à l’équipe de fournisseurs de soins primaires du campus d’Ottawa de l’Hôpital Morris au 1306 Gemini Circle, Suite 1.

Tanzi fournit des soins primaires aux patients de tous âges. En plus de diagnostiquer et de traiter les maladies, il fournit une gamme de soins, notamment des soins préventifs, des examens de routine, des évaluations des risques pour la santé, des vaccinations, des tests de dépistage et des conseils personnalisés sur le maintien d’un mode de vie sain. Il a un intérêt particulier pour la médecine préventive, le diabète et la santé des voyageurs.

Né à Naperville, Tanzi a effectué une résidence de trois ans en médecine familiale au Mercy Medical Center de Mason City, Iowa. Il a obtenu son doctorat en ostéopathie de la Midwestern University – Chicago College of Osteopathic Medicine à Downers Grove. Il est certifié par l’American Board of Family Medicine.

Pour information, composez le 815-433-9200 ou visitez morrishospital.org/ottawa