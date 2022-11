Un médecin de famille condamné à 4 ans de prison pour la plus grande fraude à la facturation des médecins de l’histoire de l’Alberta

Un médecin de famille d’Edmonton a été condamné à quatre ans de prison pour un crime décrit comme la plus grande fraude de facturation par un médecin de l’histoire de l’Alberta.

En 2016, le Dr Yifei Shi a facturé à Alberta Health un total de 1 388 862 $. Selon un exposé conjoint des faits déposé devant la Cour du Banc du Roi jeudi matin, 827 077 $ de ce montant étaient frauduleux.

Shi a réclamé de fausses factures cette année-là pour des conseils et des traitements psychiatriques inexistants pour des centaines de patients.

“Elle facturerait des conseils psychiatriques pour presque tous les patients qu’elle voyait”, indique le document judiciaire. “Elle n’a pas fourni de traitement psychiatrique à ses patients dans les montants qu’elle a réclamés à Alberta Health.”

Maintenant âgé de 35 ans, Shi a été accusé en avril 2021 par la police d’Edmonton d’un chef d’accusation de fraude de plus de 5 000 $ et de vol de plus de 5 000 $.

Elle a plaidé coupable jeudi à l’accusation de fraude.

Lorsque Shi a été accusée, la police a allégué qu’elle avait surfacturé le gouvernement de l’Alberta jusqu’à 4,1 millions de dollars dans le cadre d’un stratagème frauduleux remontant à 2013, mais Shi n’a admis avoir commis une fraude qu’en 2016.

Après que Shi ait été inculpée, elle a été autorisée à continuer à pratiquer la médecine, mais tout l’argent réclamé par le biais de la facturation a été détenu en mains tierces par Alberta Health, s’élevant à 582 000 $ en compensation effective au gouvernement provincial.

L’avocat de Shi, Kent Teskey, a déclaré jeudi au tribunal que le médecin de famille avait puisé dans ses propres économies pour payer les frais généraux et les frais de personnel après avoir été inculpée.

“Face aux accusations criminelles, elle a continué à travailler, sachant que l’argent serait retenu”, a déclaré Teskey au tribunal. “Elle a servi ses patients. Ils apprécient le fait qu’elle ait continué à pratiquer.”

Teskey a déclaré que son client avait des remords. Le juge de la Cour du Banc du Roi, Paul Belzil, a reconnu que renoncer à cet argent était un signe de remords.

En plus de la peine de quatre ans de prison, Belzil a également ordonné à Shi de rembourser 827 077 $ en restitution intégrale.

Le juge a accepté une soumission de la procureure de la Couronne Megan Rosborough selon laquelle le crime de Shi est la plus grande fraude de facturation par un médecin de l’histoire de l’Alberta.

“La seule raison pour laquelle elle l’a fait était la cupidité”

Rosborough a demandé au juge d’imposer une peine de cinq ans de prison, notant qu’au moment où elle a commis une fraude, Shi avait une famille heureuse et était extrêmement bien éduquée avec un travail de rêve qui avait un potentiel de gain élevé.

“Elle a commis une fraude quotidiennement, souvent plusieurs fois par jour, au cours d’une année”, a déclaré Rosborough. “La seule raison pour laquelle elle l’a fait était la cupidité.

“Nous confions nos vies aux médecins”, a ajouté le procureur. “Nous devrions pouvoir leur faire confiance avec notre argent.”

Teskey, l’avocat de Shi, a proposé une peine de l’ordre de 24 à 30 mois.

“Elle a fait preuve de grâce avec cet appel”, a-t-il déclaré. “Il s’agit d’une fraude tout à fait unique, mais c’est un délinquant tout à fait unique ici.”

Il a souligné de nombreuses déclarations de la victime soutenant Shi, malgré l’accusation et son plaidoyer de culpabilité.

“Elle m’a fait me sentir en sécurité, pris en charge”, a écrit un patient. “Quand j’ai appris qu’elle plaidait coupable et fermait son cabinet, j’ai pleuré. Je suis plus qu’attristée de la perdre.”

Shi a pratiqué la médecine familiale dans cette clinique de l’ouest d’Edmonton. (Craig Ryan/CBC)

Une autre patiente a décrit Shi comme “un médecin gentil et compatissant avec une excellente manière de chevet”, mais a déclaré que ce que le médecin avait écrit dans son dossier et facturé à Alberta Health en son nom lui avait causé “une grande inquiétude et de l’anxiété”.

D’autres patients ont écrit qu’ils se sentaient trahis par Shi.

“Je me sens complètement violé et vulnérable”, a écrit un patient. Un autre a demandé : « Comment un médecin blesse-t-il intentionnellement quelqu’un ?

De nombreux patients ont déclaré se sentir abandonnés à une époque où il est difficile de trouver un médecin de famille.

“Jamais dans un million d’années je n’aurais pensé qu’un médecin ferait cela”, a écrit un patient. “Tellement, tellement en colère.”

La licence médicale pourrait être définitivement révoquée

Une lettre d’un avocat représentant le Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta a été déposée comme pièce jeudi.

Dans la lettre, datée du 9 novembre, James Heelan a déclaré qu’une condamnation conduirait probablement le collège à chercher à révoquer définitivement sa licence.

Il a ajouté que si Shi réussit à convaincre une commission d’audition que la révocation de sa licence n’est pas justifiée, “elle sera alors soumise à une longue période de suspension”.

En rendant sa décision sur la peine, Belzil l’a qualifiée de situation triste et de cas flagrant.

“Nous savons tous que notre système de soins de santé en Alberta est en crise”, a déclaré le juge. “Ce qu’elle a fait, c’était pour son profit personnel.

“Mais ce qui est si flagrant, c’est que le gain personnel s’est fait au détriment du système de santé et des patients individuels… dont certains se sentent maintenant très trahis.”

Shi a eu l’occasion de s’adresser au tribunal mais a refusé.

Les membres de la famille et les anciens patients ont regardé les shérifs l’emmener dans les cellules.