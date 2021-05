Un médecin de Delhi qui travaillait avec des sans-abri meurt de Covid à la maison en raison d’une pénurie d’oxygène

Un médecin de Delhi qui avait été testé positif au Covid-19 a perdu la vie vendredi en raison d’un manque d’oxygène. Le Dr Pradip Bijalwan, qui travaillait avec des sans-abri à Delhi depuis une décennie et avait également travaillé avec eux pendant la pandémie de Covid-19, a récemment été testé positif au coronavirus. Ne pouvant pas trouver de lit d’hôpital à Delhi, Bijalwan se soignait chez lui, a déclaré son collègue, activiste et ancien officier de l’IAS, Harsh Mander.

Mander et bijalwan avaient travaillé ensemble pendant dix ans sur un programme dans lequel ces derniers accompagnaient les travailleurs de la santé dans leurs visites nocturnes aux sans-abri à Delhi. S’adressant à l’Indian Express, Mander a déclaré que ce médecin de 60 ans était un «camarade typique» et un «gars à l’ancienne» qui voulait aider ceux qui en avaient le plus besoin.

Le Dr Bijalwan a travaillé dans le cadre du programme de médecine de rue lancé en septembre 2020 dans le cadre duquel plusieurs cliniques Covid ont été installées dans des endroits comme Kashmere Gate et Meena Bazaar. Non seulement Covid-19, Bijalwan travaillait depuis des années sur le traitement de la tuberculose – une maladie qui tue de nombreux sans-abri en Inde – dans ces cliniques.

«La médecine de rue est un travail difficile, il faut travailler la nuit, faire le tour des trottoirs, des groupes de sans-abri, mais il était prêt à passer soir après soir parmi les plus pauvres», a déclaré Mander à l’Indian Express. très rare », a ajouté le militant.

Le rapport note que Bijalwan a également travaillé avec une centaine de personnes qui ont hébergé dans le cadre du programme. Mander a déclaré qu’une fois que le médecin a réalisé qu’il avait un covid, il a essayé de se faire admettre dans un hôpital, mais n’a pas pu le faire en raison du manque de lits. « Il a ensuite décidé de se soigner à la maison, mais le manque d’oxygène a endommagé ses poumons et il est mort », a déclaré Mander.

La perte du médecin n’est pas seulement une perte pour la fraternité médicale mais aussi pour l’humanité.

Le Dr Bijalwan, cependant, n’est pas le seul médecin à avoir perdu la vie en combattant Covid-19, même si l’Indien a poursuivi son record ininterrompu de nouveaux cas positifs au milieu de la deuxième vague de la pandémie. Dans le Prayagraj de l’Uttar Pradesh, le célèbre médecin JK Mishra, âgé de 85 ans, est décédé dans le même hôpital – Swarup Rani Nehru (SRN) – dans lequel il avait travaillé pendant près de 50 ans après avoir échoué à obtenir un lit de ventilation pour lui-même à l’hôpital après test positif pour Covid-19.

Mardi, un médecin senior est décédé du COVID-19 à Calcutta, portant à 92 le nombre total de médecins ayant succombé au virus au Bengale occidental, comme rapporté le 19 avril.

Lundi, l'Inde a enregistré 3 52 991 nouveaux cas de Covid-19 et 2 812 décès au cours des dernières 24 heures.

