Un médecin de Cranbrook collecte des fonds pour du matériel médical sur les lignes de front ukrainiennes – Kelowna Capital News

Un médecin de Cranbrook qui a fait du bénévolat dans une unité hospitalière mobile en Ukraine collecte des fonds pour du matériel médical avant un voyage de retour imminent dans le pays.

Le Dr Tracey Parnell lance un appel au soutien financier qui sera utilisé pour acheter et expédier du matériel médical en Ukraine.

Elle s’est rendue deux fois dans le pays après l’invasion militaire russe fin février – qui a déclenché le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale – et reviendra dans le pays vers la fin octobre.

Avec une spécialisation en médecine d’urgence et en gestion des risques, des crises et des catastrophes, ainsi qu’une formation militaire en tant que médecin de réserve, le Dr Parnell a déclaré qu’elle voulait faire du bénévolat après avoir entendu ce qui se passait d’un ami qui vivait à Lviv.

Ses deux derniers séjours en Ukraine s’étaient arrêtés à Lviv, Kyiv, et finalement, sur la ligne de front orientale de la guerre, passant la majorité de son temps avec le Pirogov First Volunteer Mobile Hospital – une organisation bénévole de médecins qui soignent et évacuent les blessés. .

“Pendant mon séjour là-bas, il est devenu très évident que le personnel médical était incroyablement passionné et dévoué, mais il lui manquait l’équipement que nous considérerions comme un équipement standard ici”, a déclaré le Dr Parnell.

« Je ne saurais trop insister sur le fait que le personnel médical fait tant avec si peu. Ils sont innovateurs, ils ont un désir incroyable d’apprendre et de s’assurer qu’ils font de leur mieux, mais ils n’ont tout simplement pas l’équipement que nous tenons pour acquis dans n’importe quelle petite communauté. [here].

“Pour moi, ce n’est pas acceptable.”

L’ampleur des destructions sur la ligne de front ukrainienne est insondable, a-t-elle déclaré.

“Il y a des tranchées, il y a des bombardements, il y a des pertes de membres comme je n’en ai jamais vu”, a déclaré le Dr Parnell. «Ceux qui vont mourir vont mourir, mais il y a tout un tas de gens qui n’ont pas à mourir et ce sont ceux sur lesquels nous voulons nous concentrer pour nous assurer qu’ils obtiennent ce dont ils ont besoin pour faire le travail.

“Et la formation à l’utilisation de l’équipement – il ne sert à rien de simplement envoyer des choses sans les soutenir avec la formation et le soutien dont ils ont également besoin.”

Les conditions de travail des volontaires de l’hôpital mobile sont difficiles, car les civils ukrainiens subissent le poids des bombardements russes.

L’artillerie à roquettes laisse des cratères suffisamment grands pour qu’un autobus scolaire puisse y tenir.

Les bénévoles du Pirogov First Volunteer Mobile Hospital s’installent et travaillent là où ils le peuvent, parfois dans des endroits comme un ancien atelier de mécanique. Le trou dans la baie mécanique pour bricoler sous les véhicules est utilisé comme bunker de fortune pendant les bombardements.

Des piles de palettes en bois sont utilisées comme lits de fortune pour les patients qui ont besoin de soins et de soins.

Le Dr Parnell a déclaré que l’hôpital bénévole pourrait voir plus de 180 patients traumatisés par jour. En revanche, certains grands registres de traumatologie aux États-Unis peuvent voir 200 patients en une année entière, a-t-elle ajouté.

Elle espère recueillir suffisamment de soutien financier pour acheter autant que possible l’équipement médical spécialisé nécessaire. Cela comprend 1 000 garrots CAT, 2 000 joints thoraciques, des bandages compressifs spécialisés, des couvertures chauffantes prêtes à l’emploi et des pompes, civières et brancards spéciaux pour fluides chauffés (IV et sang).

Alors qu’une civière peut sembler être un équipement médical de base, le Dr Parnell dit que ceux qui sont utilisés en Ukraine sont faits de toile et généralement couverts du sang des patients.

Les sceaux thoraciques sont des équipements de sauvetage utilisés pour refermer les plaies thoraciques ouvertes, qui sont d’une fréquence inquiétante compte tenu de la quantité de bombardements d’artillerie.

Au total, le coût total de ce qui est nécessaire est estimé à 150 000 $.

Le Dr Parnell a ouvert un compte auprès de CTOMS – une entreprise de formation en médecine tactique basée à Edmonton – qui se consacre à l’acquisition de l’équipement spécialisé recherché par les intervenants médicaux et les médecins en Ukraine.

Bien que des personnes bien intentionnées puissent souhaiter donner directement de l’équipement, il se peut par inadvertance qu’il ne s’agisse pas du bon type ou que la qualité ne soit pas assez bonne, c’est pourquoi le compte a été créé directement avec le fournisseur, a déclaré le Dr Parnell.

Toute personne intéressée à faire un don pour l’équipement médical peut contacter CTOMS au 780-469-6106 et référencer le numéro de commande SO177110 pour le Dr Parnell.

Le premier hôpital mobile de volontaires de Pirogov a été créé en 2013 en réponse à un mouvement de protestation qui s’est formé après que le président ukrainien Viktor Ianoukovitch n’a pas signé d’accord avec l’Union européenne, favorisant plutôt des liens plus étroits avec la Russie.

Des organisations telles que Médecins sans frontières et la Croix-Rouge opèrent en Ukraine ; cependant, pas près des lignes de front où se déroulent les combats, selon le Dr Parnell.

“Il s’agit d’un projet très spécifique qui vise à empêcher les gens de mourir qui n’ont pas à mourir”, a déclaré le Dr Parnell. “Et si ce sont vos enfants ou votre proche qui étaient là, vous ne voulez pas découvrir qu’ils ont saigné à mort alors qu’ils n’avaient pas à le faire, que leurs poumons se sont effondrés alors qu’ils n’avaient pas à le faire

“Juste des choses simples et simples et c’est ce que vise ce projet.”

L’armée russe a envahi l’Ukraine fin février sous des prétextes illégaux sous le couvert d’une « opération militaire spéciale ».

Selon un point de presse de septembre de Matilda Bogner, chef de la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine, 14 059 victimes civiles ont été confirmées par l’agence, mais les chiffres réels sont probablement considérablement plus élevés.

Depuis l’invasion, plus de 7,2 millions de réfugiés ukrainiens ont été enregistrés dans toute l’Europe, tandis que 4,2 millions sont enregistrés pour une protection temporaire dans les pays européens, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

trevor.crawley@cranbrooktownsman.com

