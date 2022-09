Un médecin de Calgary lutte contre la levée des règles du masque

Un médecin de famille de Calgary a déposé une plainte en matière de droits de la personne concernant la décision d’Ottawa de ne plus exiger de masques dans les avions pour empêcher la propagation de la COVID-19.

Le gouvernement fédéral a annoncé la fin de la vaccination obligatoire, de la quarantaine et des masques dans les avions et les trains à partir de samedi.

Le Dr David Keegan, qui souffre d’une maladie cardiopulmonaire, s’est dit très inquiet lorsqu’il a entendu l’annonce de lundi et a déposé sa plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne dans l’après-midi.

“Les avions ont un volume relativement petit et il y a des gens dedans”, a-t-il déclaré dans une interview mercredi.

“Même avec le masquage, il peut y avoir propagation du COVID. Mais soudainement, si maintenant les masques ne sont plus nécessaires, il y aura des personnes dans un avion qui, sciemment ou non, auront le COVID et pourraient facilement le transmettre à d’autres personnes.”

Keegan a déclaré que COVID-19 peut être une maladie mortelle et invalidante, entraînant des problèmes de santé complexes pendant des semaines ou des mois après avoir été infecté.

L’Agence de la santé publique du Canada recommande toujours fortement aux gens de porter des masques, en particulier dans les environnements bondés comme les avions et les trains.

“La science est claire : le port d’un masque est clairement un moyen de protection individuelle extrêmement efficace”, a déclaré lundi le Dr Howard Njoo, directeur adjoint de la santé du Canada. “J’espère que les Canadiens prendront une décision éclairée à ce sujet.”

Keegan, qui est également professeur à la Cumming School of Medicine de l’Université de Calgary, a déclaré qu’il continuerait de porter un masque s’il devait voyager – comme il a dû récemment se rendre à Toronto pour une intervention chirurgicale – mais il n’est plus sûr qu’il peut voler.

“Le problème est que le masquage à sens unique ne fournit aucune protection à proximité, comme si toutes les parties se masquaient”, a-t-il déclaré. “COVID est aéroporté, donc l’air est contaminé quand quelqu’un parle simplement qui a COVID.”

Keegan a déclaré que si cette personne porte un masque, cela peut filtrer une partie du virus.

“Ce que je recherche, c’est un air raisonnablement propre et exiger le masquage dans les avions est un excellent moyen et un moyen facile de garder l’air partagé dans les avions raisonnablement moins contaminé”, a-t-il déclaré.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré plus tôt cette semaine que les attitudes négatives de certains passagers ont rendu difficile pour les compagnies aériennes et les équipages l’application du mandat de masque ces derniers mois, et a cité cela comme un facteur dans la décision.

“La transmission des variantes de COVID est domestique, pour la plupart, et c’est donc ce sur quoi nous devons insister : le masquage est fortement recommandé… mais ce n’est pas quelque chose qui peut être, en un sens, forcé”, Duclos dit lundi.

Keegan, cependant, s’est demandé pourquoi le masquage obligatoire serait supprimé si la transmission nationale entraînait des cas de COVID-19.

“Cela n’a aucun sens. Je ne comprends tout simplement pas cet argument”, a-t-il déclaré.

“S’il dit que le COVID au Canada se propage au niveau national, alors pourquoi diable supprimeriez-vous un élément clé pour limiter la propagation au niveau national ? Cela n’a aucun sens scientifique ou logique.”